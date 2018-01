David Turpin y su esposa, Louise, responsables del hecho, se declararon inocentes.

La operadora del 911 que contestó la llamada de emergencia no lo podía creer. Al otro lado de la línea, una niña, que por el tono de voz no parecía de más de 10 años, le decía en susurros que acababa de escaparse de su casa, donde sus padres la tenían secuestrada junto con sus doce hermanos.

Aunque su primera sospecha fue que se trataba de una broma, remitió la llamada a la estación de policía de Perris, a unos 115 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, en California.

Cuando las autoridades llegaron a su encuentro se toparon con una joven de 17 años en alto grado de desnutrición que les mostró fotos para convencerlos de su historia. Pero nada los había preparado para lo que tuvieron que enfrentar solo horas después.

La casa de David Turpin y Louise Turpin, los padres de la joven, estaba ubicada en un vecindario de clase media y por fuera no se veía en malas condiciones. Aparte del pasto crecido y quizá falta de mantenimiento en el antejardín, todo lucía normal. Pero adentro la historia era otra.

Tan pronto pasaron por el umbral de la puerta, los policías detectaron un olor fétido que lo invadía todo. En su interior estaban los doce hijos e hijas en alto estado de desnutrición y pálidos por la aparente falta de sol.

Sus edades, como luego pudieron establecer, oscilaban entre los 2 y los 29 años. Seis de ellos eran menores de edad y los otros seis, mayores de 18. Pero incluso el más adulto aparentaba muchísimos años menos, como si el tiempo en la casa se hubiese detenido.

Varios de ellos estaban amarrados con grilletes a las camas, una práctica que los padres utilizaban para castigarlos. Según contaron luego, las reprimendas a veces incluían golpizas y duraban “semanas o meses” durante los que no se les permitía ni siquiera ir al baño.

El estado de malnutrición en que se encontraban fue tan severo que a muchos también les diagnosticaron problemas cognitivos y de desarrollo. Una de las jóvenes, que tenía 29 años, pesaba 37 kilos, mientras que otro, de 12, tenía el peso y la estatura de un niño de siete.

Los padres, al parecer, compraban muy poca comida, y cuando lo hacían, la dejaban a la vista de los niños, pero sin que la pudieran tocar. A la policía también le llamó mucho la atención la gran cantidad de juguetes que se encontraron todavía en sus cajas y sin abrir. Aparentemente, se trataba de otra forma de castigo.

Se declararon inocentes

David y Louise fueron arrestados en el acto. Pero lo más increíble de la historia es que ambos expresaron genuina sorpresa al ser detenidos pues, a su juicio, los niños estaban en perfectas condiciones.

“Esto es un horrible caso de abuso físico, psicológico y emocional. Una conducta depravada que no se puede describir de otra forma sino diciendo que se trató de tortura”, dijo Mike Hestrin, el fiscal del caso en la audiencia preliminar de imputación de cargos que se llevó a cabo en el condado de Riverside, también en California.

La pareja fue acusada de 12 cargos de tortura, 12 por detención ilegal, siete por abusos a un adulto dependiente, seis por abuso de menores y uno por acto lascivo sobre un menor, imputado a David Turpin, que en su conjunto podrían convertirse en una sentencia entre 94 años y la cadena perpetua.

Hestrin señaló que la joven que llamó a las autoridades planificó el escape por dos años y que al salir por una ventana iba acompañada de un hermano que regresó por miedo. También explicó que la familia dormía durante el día y se despertaba por la noche, y que uno de los jóvenes fue a la universidad, siempre escoltado por la madre.Además indicó que algunos de los hijos no sabían ni siquiera qué era un oficial de policía o qué significaba la palabra ‘medicamento’.

En la misma audiencia, los Turpin se declararon inocentes de todos los cargos y se fijó una fianza de 12 millones de dólares para cada uno. Ambos, esposados de manos y pies, se mantuvieron tranquilos y –por pedido de sus abogados– se presentaron vestidos de negro y no en uniforme de presidiarios. La próxima audiencia en la corte será el 23 de febrero.

Los jóvenes, de momento, se encuentran en diferente hospitales de la localidad y a la espera de que se determine si algunos irán a vivir con familiares o quedarán a cargo del Estado.

Si bien la noticia es de por sí tenebrosa, todavía hay mucho que no se sabe y que podría volverla peor. Las autoridades reconocieron estar aún intentando comprender qué motivos pudieron llevar a David y Louise a encerrar a sus 13 hijos en casa y a llegar al extremo de encadenar a tres de ellos.

Los fiscales, por ejemplo, elevaron un cargo de conducta lasciva contra David Turpin por tocar de manera inapropiada a una menor de edad. Los jóvenes, además, están apenas siendo interrogados mientras las autoridades leen cientos de diarios que fueron escritos por ellos mismos a lo largo de los años.

Todo indica, a su vez, que existió un componente religioso, pues al parecer los padres eran fervorosos creyentes que obligaban a sus hijos a memorizar pasajes enteros de la Biblia.

Pero lo que muchos se preguntan en todo el país es cómo fue posible que un abuso semejante fuera perpetrado a lo largo de más de dos décadas sin que nadie se diera cuenta.

Parte de la explicación, sostienen los investigadores, tiene que ver con el hecho de que los jóvenes eran home schooled o educados en casa, una práctica que en algunos países de América es ilegal, pero que es común en Estados Unidos.

Turpin, además, registró su domicilio en California como un ‘colegio privado’, probablemente para justificar la educación de todos sus hijos en ese mismo recinto.

De acuerdo con Susan Van Zabern, directora de Servicios Sociales en Riverside, “los padres usaron este método para mantenerlos alejados de todo el mundo y evitar el contacto con otros estudiantes y profesores que habrían detectado el problema mucho antes”. Los Turpin tampoco permitían que sus hijos salieran a parques y rara vez los dejaban salir al jardín. David y Louise se conocieron en Virginia del oeste, donde se casaron cuando ella tenía 16 años. Poco después se mudaron al área de Fort Worth, en Texas, donde David, ingeniero, trabajó para la Northrop Grumman Corp. y luego en Lockheed Martin Corp., dos compañías que se dedican a la aeronáutica y temas de defensa.De acuerdo con las autoridades, si bien hay algunos indicios de que los abusos se iniciaron cuando vivían en Texas, estos se incrementaron al llegar a California.

Los vecinos, ni enterados

Susana Clapford, que vivió en el mismo barrio de los Turpin en Fort Worth, dijo que a los niños no se les permitía hablar con extraños y narró un breve encuentro con uno de ellos cuando le preguntó su nombre y este le contestó que no estaba autorizado para dárselo.

Kimberly Milligan, vecina de ellos en Perris, también les contó a cadenas de televisión locales la mala sensación que sentía cuando pasaba por la casa de los Turpin. “Siempre le dije a mi esposo que era muy raro que nunca salieran ruidos de esa casa. No es normal que no se escuchen ruidos en una residencia donde viven 13 niños”, sostuvo Milligan, antes de contar otro episodio que la dejó con un mal sabor.

Según ella, hace unos dos años paseaba por el barrio cuando vio a varios de los niños colocando unas decoraciones de Navidad en el frente de la casa. Cuando se acercó para felicitarlos, estos quedaron petrificados.

“No respondieron ni una sola palabra a pesar de que les dije que solo estaba ahí para apreciar el bonito trabajo que ellos hacían. Se veían aterrorizados. Era como si al permanecer quietos y en silencio sintieran que se volvían invisibles. Nunca más los volví a ver”, sostiene Milligan, que vive en el área con su pareja y dos hijos adolescentes. Aun así, no le pareció suficiente como para alertar a las autoridades. Algo que hoy lamenta profundamente.

Algo similar pasó con los familiares. Elizabeth Flórez, hermana de Louise, dice que durante años le suplicó a la pareja que la dejaran ver a sus sobrinos, pero siempre se negaron argumentando diferentes razones.

“Eran personas muy reservadas –dice Flórez–. Pero eran así desde antes de tener familia y por eso no sospechamos nada anormal”.

Flórez llegó a vivir con ellos cuando estaba en la universidad. Entonces tenían pocos hijos. “Pensé que eran muy estrictos, pero no vi ningún abuso”. Aunque en esos días, también tiene recuerdos perturbadores con David. “Si iba a la ducha, él se acercaba, me miraba, era como un chiste, (pero) nunca me tocó ni nada”, dijo, asegurando que la trataban “como a una hija”.

También dice que el poco contacto que tuvo después con ellos fue a través de Facebook, donde la pareja tenía una página en la que colocaban fotos de la familia esporádicamente. Las de un viaje a Disney World y otras en Las Vegas durante una ceremonia para renovar la promesa de matrimonio.

“Recuerdo decirle cómo me preocupaba la apariencia de los niños, que se veían todos muy flacos. Pero ella se reía y decía que habían sacado los genes del papá, con una contextura física similar”, afirma.

En otra ocasión, su padre intentó sorprenderlos con una visita no anunciada, pero cuando Louise se enteró, le pidió que no viajara. Hoy todos se cuestionan por no haber prestado más atención y, mirando en retrospectiva, comienzan a ver, no sin remordimiento, claras señales de que algo estaba mal.

Para Rachel Colleman, de la Coalición para una Educación en Casa Responsable, el caso de los Turpin podría poner un reflector sobre un problema del que poco se habla todavía.

California, dice Colleman, es uno entre un puñado de estados del país que no exigen el monitoreo de niños que son registrados como home schooled. Y esa falta de supervisión, a veces, puede conducir a extremos como el que hoy tiene al país escandalizado.

Clases en casa, un drama

“El tema con la educación en casa es que si bien hay padres excelentes que hacen un gran trabajo, hay casos como el de los Turpin donde se presentan severos abusos. En estos estados, por ejemplo, no hay ni siquiera listas de niños que están siendo educados en casa, no hay requisitos. Están totalmente por fuera del radar”.

Desde el año 2000, su organización ha documentado más de 400 casos de abusos cometidos contra niños que estaban siendo educados en casa por sus padres. Y es por eso que vienen promoviendo leyes que exijan, al menos, una verificación periódica que podría incluir visitas al médico y evaluaciones con profesores.

“Yo le garantizo –afirma– que mientras hablamos hay niños amarrados a las patas de su cama como los Turpin. Nosotros los llamamos los ‘niños invisibles’. Pero ojalá su caso sirva para que, finalmente, puedan salir de la oscuridad”.

David Turpin será representado por el defensor público David Macher, y su esposa, por el abogado privado Jeff Moore, financiado por el Estado. “Vamos a proporcionar una defensa vigorosa (…), el caso se realizará en la corte y no en los medios”, dijo Macher a periodistas, sin adelantar nada del caso que recuerda a otras ‘casas del horror’.

En mayo del 2013, Ariel Castro, de Cleveland, fue arrestado tras secuestrar a tres jóvenes que violó repetidamente durante una década. En 2009, Jaycee Dugard fue rescatada en California tras ser raptada con 11 años de edad y reiteradamente violada durante 18 años por Phillip Garrido.