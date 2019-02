La policía advierte a los padres sobre aplicaciones que podrían poner a los niños en peligro

Por Hugo Laveen

Los funcionarios advierten a los padres en todo el país sobre 14 aplicaciones que podrían poner a los niños en peligro.

La Asociación de Policía Auxiliar de Fairview Park en Ohio y la Oficina del Alguacil del Condado de Escambia en Alabama dijeron que a medida que los niños crecen y comienzan a ser más independientes, los padres deben tener cuidado al decidir qué aplicaciones les permiten a los niños instalar en sus dispositivos.

La policía dijo que hay aplicaciones que pueden ser peligrosas y pueden exponer a los niños a una variedad de contenidos peligrosos, desde acoso escolar hasta mensajes sexuales no deseados. Algunas aplicaciones pueden incluso dar a extraños la ubicación del teléfono.

La Asociación de Policía Auxiliar de Fairview Park ha enumerado algunas cosas que puede hacer para ayudar a proteger a sus hijos: aprobar todas las aplicaciones en el teléfono de su hijo, ajustar la configuración de privacidad, hable con sus hijos sobre el uso del teléfono, las aplicaciones y las redes sociales y averigüe qué aplicaciones son populares en su región.

14 aplicaciones que según la policía, los padres deben ser conscientes de que son peligrosas:

BUMBLE es similar a la popular aplicación de citas Tinder. Sin embargo, se requiere que las mujeres hagan el primer contacto en un esfuerzo por protegerlas de los avances no deseados de los hombres. Se sabe que los niños usan Bumble para crear cuentas falsas y falsifican su edad.

LIVE.ME es una aplicación de video con transmisión en vivo que utiliza la geolocalización para compartir videos para que los usuarios puedan encontrar la ubicación exacta de una emisora. Los usuarios pueden ganar “monedas” como una forma de “pagar” a los menores por las fotos.

ASK.FM es conocido por problemas de acoso cibernético. La aplicación alienta a los usuarios a permitir que personas anónimas les hagan preguntas y obtengan una respuesta. Esta aplicación se ha vinculado a la forma más grave de acoso cibernético: Business Insider informa que 9 suicidios de adolescentes se han vinculado al acoso cibernético en esta aplicación.

SNAPCHAT es una de las aplicaciones más populares de 2019. Si bien la aplicación promete que los usuarios pueden tomar una foto / video y desaparecerá, las características recientes, incluidas las “historias”, permiten a los usuarios ver contenido durante hasta 24 horas. Snapchat también permite a los usuarios ver tu ubicación a menos que cambies tu configuración de privacidad.

HOLLA es una autoproclamada aplicación de video chat “adictiva” que permite a los usuarios conocer a personas de todo el mundo en solo segundos. Los revisores dicen que se han enfrentado con insultos raciales, contenido explícito y más.

CALCULATOR% es una de las varias aplicaciones secretas que se utilizan para ocultar fotos, videos, archivos y el historial del navegador. Esta aplicación parece una calculadora pero funciona como una cámara de fotos secreta.

KIK permite a cualquier persona contactar y enviar un mensaje directo a un usuario. Los niños pueden pasar por alto las funciones tradicionales de mensajes de texto. KIK ofrece a los usuarios acceso ilimitado a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Tenga en cuenta que esta aplicación tiene aplicaciones integradas y contenido web que se filtraría en una computadora doméstica.

WHISPER es una red social anónima que promueve compartir secretos con extraños. También revela la ubicación de un usuario para que las personas puedan reunirse.

HOT OR NOT recomienda a los usuarios que califiquen su perfil, verifiquen a las personas en su área y conversen con extraños. El objetivo de esta aplicación es conectar y calificar a otros según su apariencia.

OMEGLE es un sitio web gratuito de chat en línea que promueve el chat de forma anónima con extraños.

AMARILLO es una aplicación diseñada para permitir a los adolescentes coquetear entre sí en una atmósfera parecida a Tinder.

BURN BOOK publica rumores anónimos sobre personas a través de mensajes de audio, mensajes de texto y fotos.

WISHBONE es una aplicación que permite a los usuarios comparar las fotos de los demás y calificarlos en una escala.

INSTAGRAM es una de las aplicaciones más populares de 2019. Los niños ahora están creando cuentas falsas y usando nombres falsos para ocultar el contenido de los padres. A los niños también les gusta enviar mensajes de texto a Instagram porque los mensajes se eliminan una vez que el usuario deja la conversación.

La policía dijo que estos son solo algunos ejemplos de aplicaciones potencialmente peligrosas y que los padres deberían revisar todas las aplicaciones para ver si ofrecen funciones de mensajería. Según la policía, controlar el teléfono y las aplicaciones de su hijo es la mejor defensa contra los posibles depredadores.