Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Una niña de 2 años de edad murió en un hospital después de que fue encontrada boca abajo en una piscina en Mesa, dijeron funcionarios de bomberos. La niña ha sido identificada como Aria Herrera.

La policía de Mesa dijo que Aria fue hallada por su padre adoptivo después de no haberla visto por aproximadamente 10 minutos. La policía dijo que la piscina en el patio trasero tenía una cerca de malla y que la familia acababa de conseguir un cachorro que podría haber comprometido la valla.

La policía dijo que Aria siguió al cachorro a la zona de la piscina cuando ocurrió el accidente.

Los equipos de bomberos y médicos realizaron RCP y habilidades avanzadas de mantenimiento de la vida. La niña no recuperó la conciencia y fue declarada muerta en un hospital local, según el Departamento de Incendios y Médicos de Mesa.

Según la policía de Mesa, este fue un accidente trágico y no hubo circunstancias criminales y no hay cargos pendientes.