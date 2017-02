Por espacio de tres semanas, un bebé de nueve meses había sido hambreado por sus padres y estuvo a punto de morir.

Por Hugo Laveen

Un hombre de Phoenix que se declaró culpable de abuso infantil e intento de abuso infantil por no alimentar a su hijo de 9 meses de edad durante casi tres semanas ha sido sentenciado a 15 años de prisión y a probación de por vida después de su liberación.

Ryan Adam Morris fue sentenciado el martes por la mañana en la Corte Superior del Condado de Maricopa.

Morris y su novia, Verónica Marie Díaz, que es la madre del niño, dijeron que no le dieron de comer después de que se les acabó la fórmula del bebé.

Los registros de la corte dijeron que Morris llevó a un infante sin respuesta a un hospital de Phoenix en marzo de 2014. Cuando los médicos examinaron al niño, sus riñones fallaban y pesaba 7 libras, menos de la mitad del peso normal de un niño de su edad.

Según la policía de Phoenix, la pareja alimentó al niño con una botella de agua al día y leche durante la noche durante 18 días.

Díaz tiene otras cuatro hijas y afirmó que no recibió apoyo financiero de su familia, según documentos judiciales. Morris dijo que no podía proveer comida para el niño porque necesitaba pagar cuentas, de acuerdo con los registros de la corte.

Sin embargo, la policía dijo que Morris compró productos de tabaco y que la pareja compró refrescos y comida para ellos y para los otros niños durante el período de 18 días que el niño estaba muriendo de hambre.

Los otros cuatro hijos de Díaz fueron recogidos por el Estado tras su detención.