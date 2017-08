Es como si su cuerpo estuviera siendo quemado en vida permanentemente.

Por Hugo Laveen

Una mujer del Valle ha estado padeciendo una enfermedad increíblemente dolorosa durante casi dos años. Su piel está literalmente quemándola viva. Ella quiere compartir su historia para que otros que sufren no se sientan tan solos.

“Parece que alguien te ha sumergido en gasolina, te ha encendido fuego y te ha puesto en un compactador de basura”, dijo Kayla Hansen, de 29 años.

Hace dos años, ella era gerente de un restaurante. Un día, una puerta se cerró de golpe en su mano. Ese evento aparentemente pequeño la convertiría en un paciente de tiempo completo.

“La hinchazón no bajó, estaba roja y magullada, y empecé a tener dolor de choque eléctrico”, dijo Hansen.

Su condición se llama Síndrome de dolor regional complejo y los expertos lo llaman una tormenta perfecta, combinando una lesión desencadenante con una predisposición genética para el dolor crónico.”

Suben por mis brazos a ambos lados y también los tengo en el cuero cabelludo -dijo Hansen, hablando de llagas.

CRPS se cree que es causada por una interrupción en el sistema nervioso central y no siempre tienen el mismo aspecto para cada persona. Las infusiones de la poderosa cetamina sedante pueden proporcionar cierto alivio. Algunos pacientes también encuentran útiles estimuladores de la médula espinal.

“Se conoce como la enfermedad del suicidio: se quitan la vida porque se sienten tan solos y sufren mucho dolor”, dijo Hansen.

Recientemente viajó a Arkansas para hablar con la Dra. Katina van Der Merwe, experta en esto. La Dra. Van Der Merwe escribió recientemente un libro titulado: ‘Putting Out The Fire’.

“Estas personas sienten que al menos una o más partes del cuerpo están ardiendo, literalmente ardiendo vivas”, dijo la Dra. Van Der Merwe. “Ellos pierden peso, no pueden dormir por la noche, dolores de cabeza a menudo.”

Ella dijo que a menudo tienen lesiones cutáneas, pero no todos los afectados lo hacen. “Ella literalmente sentirá el calor subir y se ampollará y se convertirá en llagas”, dijo la Dra. Van Der Merwe.

Destacó la importancia del diagnóstico precoz. “Es mucho más posible entrar en remisión dentro de un año de desarrollar esta condición”, dijo la Dra. Van Der Merwe, y añadió que esta condición subdiagnosticada afecta a millones y causa el nivel más alto de dolor que un ser humano puede manejar.

“Usted podría tener un niño que tiene una fractura y si no sabía acerca de esta condición, vas a perder tanto tiempo valioso en ir de médico a médico”, dijo.

Hansen dijo que regresará a Arkansas para recibir más tratamiento una vez que sus brazos se curen un poco más. Ella también está viendo a un amaestrador, cuyo CRPS está en la remisión.

“Duele y es miserable, pero me ha estado mostrando un gran espíritu de campeonato”, dijo el entrenador Chris Mazzella. “Si tengo que ir a diferentes estados diferentes países, voy a seguir adelante”, dijo Hansen. “Quiero mi vida de vuelta.”

Hansen está tratando de recaudar dinero para ayudar con las facturas médicas. Para ayudarla, contacte: https://www.facebook.com/kayla.hansen.3990.