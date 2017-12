Por Hugo Laveen

Frankfort, Kentucky. Dan Johnson, un legislador estatal republicano en Kentucky que negó desafiante las acusaciones de que agredió sexualmente a una adolescente en el sótano de su casa, murió en un aparente suicidio la noche del miércoles, dijo el forense del condado. Él tenía 57 años.

El forense del condado de Bullitt, Dave Billings, dijo que Johnson murió de una herida de bala en Greenwell Ford Road en Mount Washington, Kentucky. Billings dijo que Johnson detuvo su automóvil al final de un puente en un área aislada, luego bajó y caminó hacia la parte delantera del automóvil. Dijo que la autopsia está programada para el jueves por la mañana.

“Yo diría que probablemente sea un suicidio”, dijo.

Johnson fue elegido para la legislatura estatal en 2016, como parte de una ola de victorias republicanas que le dieron al Partido Republicano el control de la Cámara de Representantes de Kentucky por primera vez en casi 100 años. Ganó su elección a pesar de que los líderes republicanos lo instaron a abandonar la carrera después de que los medios locales informaran sobre algunas de sus publicaciones en Facebook que comparaban a Barack y Michelle Obama con monos.

El pastor de la iglesia Heart of Fire en Louisville, Johnson patrocinó una serie de proyectos de ley que tienen que ver con la libertad religiosa y la enseñanza de la Biblia en las escuelas públicas. Pero estuvo fuera de foco hasta el lunes, cuando el Centro de Kentucky para Informes de Investigación publicó una cuenta de una mujer que dijo que Johnson la agredió sexualmente en el sótano de su casa en 2013.

En ese momento, la mujer le dijo a la policía que investigó el incidente, pero cerró el caso y no presentó cargos.

El martes, Johnson sostuvo una conferencia de prensa en el púlpito de su iglesia, que comenzó con los principales amigos y familiares cantando una porción del villancico “O Come All Ye Faithful”. Dijo que las acusaciones en su contra eran “totalmente falsas” y dijo que eran parte de una estrategia nacional de derrotar a los republicanos conservadores. Hizo referencia al candidato republicano de Alabama al Senado de EE. UU., Roy Moore, quien enfrenta acusaciones de mala conducta sexual por parte de varias mujeres.

Poco antes de las 5 pm del miércoles, Johnson publicó un mensaje en su página de Facebook que pedía a las personas que cuidaran a su esposa. Él escribió que el PTSD “es una enfermedad que me quitará la vida, no puedo soportarlo más. Ha ganado esta vida, PERO EL CIELO ES MI HOGAR”. La publicación parece haber sido eliminada.

Michael Skoler, presidente de Louisville Public Media, propietario del Kentucky Center for Investigative Reporting, dijo que todos en la organización están “profundamente tristes”.

“Nuestro objetivo, como siempre, es proporcionar al público un informe imparcial basado en hechos y responsabilizar a los funcionarios públicos de sus acciones”, dijo Skoler. “Como parte de nuestro proceso, nos comunicamos con el Representante Johnson en numerosas ocasiones en el transcurso de una investigación de siete meses. Rechazó solicitudes para hablar sobre nuestros hallazgos”.

Las acusaciones de agresión sexual contra Johnson se revelaron cuando se desarrollaba en el Capitolio del estado un escándalo de acoso sexual que involucraba a otros cuatro legisladores republicanos. El ex presidente republicano de la Cámara de Representantes, Jeff Hoover, renunció a su posición de liderazgo después de reconocer que resolvió en secreto un reclamo de acoso sexual con un miembro de su personal. Otros tres legisladores participaron en el acuerdo y todos perdieron la presidencia de sus comités.

“Estoy muy triste por el fallecimiento del Representante Dan Johnson. En las últimas semanas, en algunos de los días más oscuros de mi vida, se acercó a mí, me animó y oró por mí”, escribió Hoover en su cuenta de Twitter, el miércoles por la noche.

El gobernador republicano Matt Bevin publicó en su cuenta de Twitter que “mi corazón se rompe por su familia esta noche”.

“Estos son días pesados en Frankfort y en Estados Unidos”, publicó Bevin. “Que Dios en verdad derrame Su gracia sobre todos nosotros … De seguro lo necesitamos”.