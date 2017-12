Estatal

Funcionarios de ingresos del estado esperan que un nuevo formulario de impuestos y una campaña de relaciones públicas convenzan a más arizonenses para que les envíen dinero después de que compren artículos desde fuera del estado, ya sea en línea o de vacaciones.

El nuevo formulario de llenado de espacios en blanco creado por el Departamento de Ingresos permite a los compradores calcular cuánto gastaron y luego calcular lo que deben al estado al multiplicarlo por 5.6 por ciento. Pagar el impuesto de ventas de la ciudad aplicable requiere unos pocos pasos más.

Pero la conclusión es la creencia de que el estado puede obtener más dinero de los residentes.

Cualquiera que haya comprado algo en una tienda de Arizona sabe que el minorista agrega todos los impuestos estatales y locales apropiados. E incluso las ventas en línea de compañías que tienen una presencia física en el estado, como Walmart, Target e incluso Amazon, se supone que incluyen lo que formalmente se conoce como el “impuesto a privilegios de transacción” de Arizona.

Pero los compradores que viajan en línea, o viajan a otro lugar, para comprar todo, desde ropa hasta muebles y productos electrónicos, están legalmente obligados a calcular lo que habrían pagado si hubieran comprado los artículos en Arizona y se los hubieran enviado al estado todos los meses.

¿Cuántos hacen?

El vocero del departamento Ed Greenberg dijo que Arizona recaudó $300 millones el año pasado en impuestos al uso. Pero más del 99 por ciento de eso provino de negocios que no solo tienen un proceso más formal de presentación de informes sino que también están sujetos a auditorías.

No tiene cifras de cuántas personas cumplen con la ley. Más al punto, Greenberg dijo que no tiene manera de saber cuántos arizonenses no lo son.

Pero el estado está procediendo con la presunción de que hay dólares de impuestos por parte de los compradores individuales que se deben al estado.

“La intención del formulario es mejorar el servicio al cliente para los habitantes de Arizona que usan el programa de pago de impuestos de uso”, dijo, lo que facilita el proceso para los consumidores que desean cumplir con la ley y los funcionarios del Departamento de Ingresos.

Y, por supuesto, para mejorar el cumplimiento. Greenberg dijo que no se trata solo de que el estado genere más dólares.

“El impuesto al uso fue instituido para proteger a los vendedores de Arizona que de otra forma estarían en una desventaja competitiva cuando se trata de vendedores fuera del estado”, dijo.

Considera una cámara de $300. Si se compra en Arizona, el impuesto estatal solo agregaría $ 16.80 a la factura. Y eso no cuenta los impuestos locales que, a una tasa del 2 por ciento, pueden agregar otros $ 6 al precio total.

Lo que hace el impuesto sobre el uso es que los arizonenses que realizan esas compras fuera del estado renuncien efectivamente a esa ventaja de precio enviando lo que deberían al Departamento de Ingresos si la compra se hubiera realizado aquí.

Pero es más complejo que eso.

En primer lugar, el impuesto sobre el uso se aplica incluso a compras realizadas personalmente por los consumidores.

Entonces alguien que compró un carillón de viento realmente ordenado mientras estaba de vacaciones en Oregon, donde no hay impuesto a las ventas, tendría que pagar el impuesto al regresar a casa.

Y para complicar las cosas, si la compra se realiza en un estado con una tasa impositiva más baja que Arizona, digamos Hawai, donde la tasa es del 4 por ciento, el residente de Arizona debería un 1,6 por ciento más el impuesto local donde reside.

Incluso la leve diferencia entre la tasa impositiva de 5.13 por ciento de Nuevo México y lo que los consumidores pagarían en Arizona desencadena el requisito legal de presentar y pagar.

Finalmente, no hay compras mínimas que no cuenten. Entonces, técnicamente hablando, esa taza de $5 “Visitamos Montana” desencadena un mandato para enviar 28 centavos al estado.

“Todo se remonta a la razón por la que se instituyó el impuesto al uso”, dijo Greenberg. “Eso fue para nivelar el campo de juego tanto como sea posible … y proteger a los vendedores de Arizona para que no estén en una desventaja competitiva”.

Greenberg dijo que su agencia está operando bajo la presunción de que los habitantes de Arizona no están cortando intencionalmente el estado.

“El Departamento de Ingresos reconoce que hay consumidores que ni siquiera se dan cuenta de que se les podría exigir que paguen el impuesto sobre el uso en muchas de sus compras fuera del estado”, dijo. “A través de esto esperamos que los consumidores se vuelvan más conscientes de que este programa de cupones está en su lugar y sean más conscientes del programa de pago de impuestos sobre el uso”.

Y en caso de que alguien se pregunte, en realidad hay una penalización para aquellos que no cumplen, suponiendo que sean atrapados.

Existe una posible multa por presentación tardía del 4,5 por ciento del impuesto requerido. Y el Departamento de Ingresos también puede cobrar intereses, hasta una multa combinada igual al 25 por ciento de lo que debería haberse pagado.

Greenberg dijo que hay arizonenses que realmente cumplen con la ley ahora. Pero el problema es que simplemente envían cheques “con poco o ningún papeleo”.

Esta no es la primera vez que Arizona hizo una oferta para capturar más ingresos por el impuesto al uso.

En 2011, los legisladores aprobaron una medida que establece una línea en los formularios de impuestos sobre la renta y exige que cualquier persona con compras fuera del estado calcule el monto y lo pague.

El entonces-Rep. Jack Harper, R-Surprise, dijo que el mandato del impuesto sobre el uso, que ha estado en los libros desde 1955, es prácticamente invisible para las personas. Dijo que poner una línea en el formulario de impuestos haría obvia la obligación.

“Si alguien no sabe que se supone que debe informar el impuesto sobre el uso, entonces no están haciendo trampa en sus impuestos”, dijo en ese momento.

“Si se trata de una línea en sus impuestos (de ingresos), entonces tienen que escribir que no deben ningún impuesto sobre el uso y pensar en ello”.

El resultado fue lo que la líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Debbie Lesko, llamó una “protesta pública” por los electores que vieron la nueva línea en el formulario como una carga más. Entonces, los legisladores votaron para derogar el cambio el próximo año.