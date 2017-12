Por Arizona Auto Body Shop

501 East Buckeye Road, Phoenix, AZ 85004

Teléfono (602) 258-1180

En los procesos de diagnóstico a bordo de segunda generación mayormente conocido como diagnóstico ODB2 se hace necesario la interpretación de las fallas leídas con el scanner automotriz en sus protocolos de comunicación admitidos. Para este caso existen entre otros, los códigos continuos y los códigos pendientes. En este artículo te mostraremos como identificarlos de acuerdo a sus principales diferencias teniendo en cuenta el tipo de monitoreo que realiza el pcm.

Los vehículos modernos cuentan con diferentes módulos de control electrónico que le permiten gestionar las diferentes condiciones de conducción y desempeño del vehículo, además de gestionar las condiciones de seguridad y confort. En el caso de motor el PCM (powertrain control module) realiza monitoreo de las condiciones del vehículo, en el caso por ejemplo de emisiones, con el propósito de “alertar” al conductor si se presenta alguna anomalía. Teniendo en cuenta lo anterior cuando el técnico automotriz procede a leer las fallas almacenadas utilizando un lector de códigos de fallas o un scanner automotriz convencional se puede encontrar con los códigos continuos y los códigos pendientes.

Códigos de Falla Continuos y Códigos de Falla Pendiente:

Dentro de las principales características tenemos por una parte que los códigos de falla continuos son normalmente identificados por el encendido de la Luz de Testigo de Motor en el Tablero de Instrumentos. Para un concepto más apropiado definiremos cada uno como lo siguiente:

Códigos continuos.

Este tipo de códigos también llamados sobre demanda están asociados con la MIL, siempre que se encienda será porque un código continuo fue generado para crear los códigos el PCM realiza pruebas sobre los sistemas llamados MONITOREOS.

Los códigos continuos pueden generarse por un monitoreo continuo o por un monitoreo no continuo que fue confirmado por el PCM varias veces. Se debe proceder con lectura de códigos utilizando scanner automotriz.

Códigos Pendientes.

Este tipo de códigos se pueden considerar provenientes de un monitoreo no continuo, no representa que sea menos importantes pero si determina que la generación del código necesita una confirmación por esta razón se desarrolla una serie de estrategias basadas en confirmar cada uno de los códigos. Es de gran importancia conocer como se realizan este tipo de estrategias ya que muchas veces pueden tardar diferentes ciclos de conducción o pueden ser determinadas por pruebas de ruta específicas y con unas condiciones especiales. Para el Técnico Automotriz recomendamos manejar este concepto con claridad y así de esta manera evitar confusiones al momento de aparecer este tipo de códigos cargados en la memoria del pcm.

Para cualquier problema de su auto, sea mecánico, eléctrico, de enfriamiento, de frenos, electrónico, de emisiones, etcétera; o bien sea de la carrocería o pintura, acuda con los expertos de Arizona Auto Body Shop, que estamos atendiéndole en el mismo sector del sur centro de Phoenix, desde 1988.

Abrimos de lunes a sábado, incluidos los días festivos, de 8:30 AM a 5:30 PM y recuerde que estamos a sus órdenes en la esquina de la Calle 5 y Buckeye Road. A media milla del Estadio de los Arizona Diamondbacks, y media milla de la autopista I-17. Llámenos al (602) 258-1180.