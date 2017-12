Por Hugo Laveen

Flagstaff, AZ. La llamada llegó en el despacho de la policía poco después de las 5 pm en una fría tarde de noviembre en la pequeña ciudad de St. Johns en Arizona: había un cuerpo en el porche de una casa.

La detective Debbie Neckel se abrochó el chaleco antibalas y salió. Como ella y el sargento Lucas Rodríguez se acercó a la casa azul de dos pisos, Neckel fijó sus ojos en dos personas, un adolescente y un niño de 8 años que estaban cerca.

Rodríguez caminó hacia la casa, y Neckel hacia el niño, a quien conocía por el vecindario. Tenía los brazos extendidos y estaba a punto de llorar. ”’Mi papá, mi papá. Mi papá está muerto'”, recordó Neckel cuando dijo su primera entrevista sobre el caso. “‘Creo que mi papá está muerto'”.

El padre del niño, Vincent Romero, de 29 años, fue encontrado boca abajo en la escalera interior. El cuerpo en el porche era amigo y compañero de trabajo de Romero, Timothy Romans, de 39 años, quien alquiló una habitación allí.

Un remolino de sospechosos surgiría antes de que se revelara una verdad que nadie vio venir: el niño de 8 años mató a los dos hombres.

El niño llegó a casa el 5 de noviembre de 2008 y mató a su padre con un rifle calibre .22 de un solo disparo, sosteniendo las balas en su pequeña mano para volver a cargarlas después de cada disparo. Llamó a Romans que algo andaba mal y luego le disparó también.

Nueve años más tarde, el muchacho cumple días desde su cumpleaños número 18 con la posibilidad de pasar de un crimen que ha definido su vida. Él firmará el papeleo el viernes, liberándolo de períodos de prueba intensivos, evaluaciones psicológicas, restricciones de viaje y haciendo que se controlen todos sus movimientos.

“Las cosas serán fundamentalmente diferentes”, dijo su abogado, Ron Wood.

La transición será más fácil debido a la red de apoyo que construyó desde que se declaró culpable de homicidio por negligencia en la muerte de Romans, dijeron el fiscal Wood and Apache County Michael Whiting, que procesó el caso.

El cargo por matar a su padre fue retirado. Whiting dijo en ese momento que era mejor para el niño no verse obligado a reconocer el asesinato de su padre.

El niño primero fue llevado a un centro de tratamiento de jóvenes cerca de Phoenix, luego se mudó a un hogar grupal y luego a un hogar de crianza. Además de un trío de infracciones de libertad condicional cuando tenía 12 años, evitó problemas. Es probable que permanezca en el hogar de crianza más allá de su 18º cumpleaños y continúe el tratamiento hasta los 21 años, dijo Whiting.

Su oficial de libertad condicional se negó a discutir el caso, y las evaluaciones periódicas del niño que podrían arrojar luz sobre su tratamiento están selladas.

Whiting dijo que no podía discutir detalles, pero señaló que varias personas se han salido de su camino para asegurarse de que el niño reciba ayuda. En un momento dado, un psiquiatra que lo trató se ofreció a acogerlo.

La madre de Romero, Liz Castillo, ha sido la mayor defensora del niño, asistiendo regularmente a las audiencias y visitándolo. Ella declinó hacer comentarios pero dijo desde el principio que no se daría por vencida con su hijo.

Inicialmente, el chico le dijo a las autoridades que encontró a los hombres muertos cuando llegó a casa de la escuela.

Su papel podría haber permanecido oculto por mucho más tiempo si Romans no hubiera estado hablando por teléfono con su esposa mientras esperaba que Romero tomara una pieza de automóvil, dijo Neckel. Romero entró, vio a su hijo con una pistola y lo regañó por sacarlo de debajo de su cama. El niño corrió escaleras arriba, girando y disparando a su padre mientras lo seguía.

Romans interrumpió su conversación con su esposa, Tanya, cuando el chico lo llamó. “Tim, necesito que vengas aquí”, dijo, según las transcripciones de la corte. “Algo anda mal con papá”.

Tanya Romans instó a la policía a hablar con el niño. Aún así, nadie pensó que era sospechoso.

Pero las autoridades llegaron a pensar que podría haber sido testigo del crimen y que estaba en peligro. Neckel fue el investigador principal, promovido a detective un día antes de los disparos. Ella y el comandante del sheriff Matrese Avila entrevistó a la niña, quien confesó en una entrevista grabada en video que soltaron los fiscales.

La nación vio como el niño, sentado en una silla de gran tamaño, con los pies colgando, dio versiones contradictorias antes de admitir haber matado a los dos hombres.

Enterró la cabeza en su chaqueta al final, diciendo: “Voy a ir al Juvie”.

Neckel le dijo a la AP este mes que cuando comenzaron a interrogarlo, ella creía que el chico alegre con una voz cantarina estaba cubriendo a alguien.

Ella comenzó a darse cuenta de la verdad después de unos 45 minutos, y cuando vio la cinta, se hundió. Un momento clave, dijo, es cuando el niño demostró cómo uno de los cuerpos se sacudió y lo pateó con el pie.

“Tuvimos un enfoque, literalmente, un enfoque, para obtener el nombre del asesino”, dijo. “Se suponía que era un adulto. Y se suponía que íbamos a salir y salvar el día y poner a (el niño) fuera de peligro”.

La policía investigó posibles abusos pero no encontró nada que justificara las acusaciones, dijo Neckel.

Tanya Romans piensa que el sistema de justicia se olvidó de su marido. Ella dijo que se le pidió que enviara cualquier inquietud para una próxima audiencia, pero que ella y sus dos hijas decidieron que no tiene sentido.

Ella sabe muy bien que el cumpleaños del adolescente es el 29 de diciembre. La suya también lo es. “Al principio, la gente decía, ‘El tiempo sana’, y yo pensaba ‘¿Cómo?'”, Dijo. “Todo lo que puedo decir es que, por la gracia de Dios, mis hijos han estado bien”.