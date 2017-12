Estudiante de ASU habla sobre accidente que mató a su padre. La víspera de Navidad

Por Hugo Laveen

Tempe, AZ. Eran lo más cercanos que un padre y su hija podrían ser. Pero el vínculo entre Jenna y Douglas Tornese se rompió la semana pasada cuando el papá murió en un accidente automovilístico.

“Es difícil seguir adelante cuando eres hijo único”, dijo Jenna. “No tengo hermanos, solo mamá y papá, y ahora él no puede ir a mi graduación o mi boda”.

La estudiante de ASU de 20 años estaba en el auto con su padre, dirigiéndose a un juego de Arizona Coyotes el martes pasado, cuando el tráfico se detuvo a lo largo de la autopista Loop 202.

Momentos después, una camioneta blanca chocó contra el auto de los Tornes, causando una colisión de seis autos.

Douglas murió por un trauma de fuerza contundente, pero Jenna se salvó milagrosamente.

“Simplemente no parece real que alguien pueda pasar de un accidente y estoy completamente bien”, dijo Jenna.”Nuestro automóvil fue literalmente un acordeón. Tenía la mitad de su tamaño después del accidente”.

Además del dolor de Jenna está el hecho de que no se han presentado cargos penales contra el conductor del camión que se estrelló contra ellos.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Arizona dijo que el conductor fue citado por una violación de HOV y por no controlar su vehículo para evitar una colisión.

Se ha creado una página de GoFoundMe para ayudar a Jenna y su familia, para acceder a ella pulse: https://www.gofundme.com/remembering-douglas-tornese.

“Todo el mundo dice: ‘Sé que está allí contigo’, pero no está aquí conmigo”, dijo Tornese. “Es difícil porque estábamos muy cerca”.