Por Hugo Laveen

Tucson, AZ. Dos oficiales de policía de Tucson enfrentan sanciones por sus acciones durante una protesta por los derechos de inmigración que se tornó violenta el año pasado, dijo el departamento el jueves al anunciar los hallazgos de las revisiones de ese incidente y otro en el que un motociclista murió durante una persecución policial.

Los informes publicados el jueves provienen de la nueva Junta de Revisión de Incidentes Críticos del departamento, que tiene la tarea de investigar qué es lo que el jefe de policía de Tucson, Chris Magnus, llamó “eventos centinelas” para el departamento. Estos son incidentes, dijo, como tiroteos que involucran a oficiales, persecuciones policiales que terminan en lesiones o muerte, u otros eventos que podrían resultar en que la comunidad pierda confianza en el departamento.

Además de la revisión de la protesta, la junta de 16 miembros también encontró que dos oficiales involucrados en la persecución de motocicletas violaron las reglas del departamento pero que la causa del accidente fue el intento del motociclista de huir de la policía y no de las violaciones de las políticas del departamento.

Magnus dijo que al revisar los incidentes de una manera detallada con un panel formado por oficiales, funcionarios de la ciudad y civiles resultaría en formas de mejorar el departamento y proporcionar más transparencia para el público.

“Queremos aprender del pasado para hacerlo mejor en el futuro”, dijo el jefe en una conferencia de prensa en el centro de la ciudad.

El panel se formó el año pasado y ha estado ocupado, dijo Magnus. La junta actualmente se enfrenta a nueve incidentes.

Magnus no entraría en detalles sobre la disciplina de los dos oficiales que manejaron la protesta por los derechos de inmigración el 16 de febrero de 2017, cerca del juzgado federal, diciendo que tenía que manejarse a través de canales internos apropiados y que probablemente se haría pública en varias semanas. Cuatro manifestantes fueron arrestados bajo sospecha de agredir a oficiales cuando un gran grupo se movió de la acera a la calle. Algunos de los manifestantes luego presentaron una demanda contra varios oficiales.

El informe del CIRB sobre el incidente enumeró a dos oficiales que violaron las órdenes generales del departamento, incluido el oficial Ryan Green, quien aparece en un video ampliamente distribuido de la protesta derribando a una anciana al suelo y utilizando gas pimienta en varios otros manifestantes. El informe dice que violó cinco reglas del departamento u órdenes generales, incluido el uso injustificado de la fuerza para derribar a la mujer, usar gas pimienta en una manifestante y usar un “golpe de impacto” sobre otro manifestante que no estaba justificado.

El informe también dijo que el teniente David Leotaud violó tres órdenes generales. El informe fue particularmente crítico con las acciones de Leotaud durante la protesta, diciendo que su falta de respuesta a una llamada de emergencia para la asistencia de un oficial emitida durante el incidente fue “inaceptable”.

“Lt. Leotaud tenía responsabilidades de comando que no cumplió “, dijo el informe.

El informe dijo que la supervisión del incidente fue inadecuada, que no se priorizaron las tareas y que el comandante de un incidente no fue designado adecuadamente durante la protesta.

Magnus dijo que el departamento usará el informe y recomendaciones de CIRB para hacer cambios en la forma en que entrena a los oficiales, supervisores, mejora los problemas de la cadena de mando y cómo el departamento responde a futuras manifestaciones y persecuciones policiales.

Dijo que ya se implementaron cambios en cómo el departamento maneja grandes protestas, incluyendo el desarrollo de una mejor cadena de mando, requiriendo un comandante de incidente en el evento y la creación de una nueva sección en el libro de reglas del departamento llamada “Primera actividad de enmienda” que describe las expectativas de oficiales al tratar con multitudes.

El departamento también ha creado un equipo de oficiales especialmente capacitados, llamado Community Network Team, que trabajará con grupos que planean reuniones. Los oficiales estarán presentes en los eventos para “comprometerse con el público, tener una actitud abierta y promover el diálogo”, dijo Magnus.

Dijo que el equipo ya ha trabajado en varias reuniones con éxito, incluido el trabajo con grupos que protestaron y apoyaron el reciente discurso del ex asesor del presidente Trump, Steve Bannon.