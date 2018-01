Por Arizona Auto Body Shop

Es importante realizar rutinariamente una afinación a tu vehículo, sobre todo cuando notas que empieza a perder potencia o cuando el indicador de ‘Check Engine’ aparece en el tablero del auto. Con inspecciones y afinaciones regulares tu auto será más confiable, seguro y estará siempre listo para salir a circulación.

Revisa el aceite y llénalo de ser necesario. Una de las formas más sencillas con las que puedes extender la vida útil de tu auto sin gastar en afinaciones es revisar el nivel de aceite con regularidad y agregar más en caso de que esté bajo. Solo te toma uno o dos minutos hacerlo, además la varilla de medición que se encuentra en tu motor facilita mucho más el trabajo, incluso para los novatos.

• Busca la tapa del motor, por lo general etiquetada como “Aceite”, y encuentra la varilla de medición que debe estar cerca. Para obtener una lectura más precisa, hazlo después de haber dejado que el motor se enfríe o a primera hora en la mañana. Retira la varilla y limpia el aceite con una toalla de papel o trapo.

Examina el trapo. ¿El aceite está particularmente negro? ¿Notas algún sedimento o que el aceite tiene una apariencia grumosa? Si es así, probablemente debas cambiarlo. Vuelve a colocar la varilla y retírala una vez más para revisar el nivel. Las marcas en ella te indicarán la cantidad de aceite que debe tener el compartimento.

Si el nivel es bajo, quita la tapa y añade una cantidad pequeña de un aceite para motor de alta calidad adecuado para el tipo de motor que tienes. Si no estás seguro de qué tipo de aceite usar, consúltalo en cualquier tienda de autopartes. Utiliza un embudo para no derramar y vuelve a revisar el nivel del aceite una vez que lo hayas llenado.

Revisa los neumáticos. No hay nada peor que un neumático reventado en el momento equivocado cuando se te hace tarde para el trabajo y estás en medio de una lluvia. No gracias. Sin embargo, si revisas regularmente los neumáticos y los rotas, puedes evitar esta molestia. Revisa la presión de aire en tus neumáticos y la banda de rodamiento en busca de desgaste. Reemplázalos si es necesario.

Puedes usar un medidor de presión en la mayoría de estaciones de servicio o puedes comprar uno por unos cuantos dólares en una tienda de autopartes y guardarlo en la guantera para realizar revisiones periódicas. Observa el lado del neumático para determinar el rango adecuado de presión y no lo infles demasiado. Mantener tus neumáticos inflados de acuerdo con las especificaciones adecuadas mejora el rendimiento de la gasolina y la conducción.

Encuentra el compartimento de líquido del limpiaparabrisas, el de la transmisión, el de los frenos, así como el del anticongelante para asegurarte de que todos estén llenos y limpios. Añade más líquido si es necesario. Esto no es algo que necesites revisar todas las semanas, pero hacerlo periódicamente asegurará que tu auto esté en buenas condiciones.

En un auto automático, la varilla para medir el líquido de la transmisión debe ser otra de la que usas para medir el aceite. Retírala, límpiala y observa el nivel de líquido. Debe ser mayormente transparente con un ligero tono de color rojo. Solo necesitarás cambiar el líquido de la transmisión aproximadamente cada 160,000 km (100,000 millas).

El líquido de los frenos se encuentra en un depósito plástico de color blanco en el compartimento del motor etiquetado con el nombre “líquido de frenos”. Este líquido nunca debe bajar, a menos que tengas una fuga en alguna parte de las líneas, lo que significa que debes llevar tu auto al taller inmediatamente o revisar las líneas por tu cuenta.

Es necesario revisar el líquido del radiador o el refrigerante cuando el motor se enfríe por completo. Cuando el motor se calienta, incluso un poco, el líquido hirviente del radiador saldrá literalmente disparado al quitar la tapa. Ten mucho cuidado con esto. Si mientras manejas comienzas a notar un olor extraño y empalagoso que provenga de los ductos del aire acondicionado, es posible que tengas una fuga de refrigerante haciendo que el glicol gotee sobre el compartimento del motor y se queme. Si los niveles de líquido en el radiador son bajos, esta podría ser la causa.

El líquido de la dirección asistida y el del limpiaparabrisas se encuentran en el compartimento del motor en depósitos de plástico. El depósito del líquido de la dirección asistida a menudo tendrá una marca que indique cuándo el motor está frío y otra que indique cuándo está caliente, así que ten en cuenta esto cuando revises el nivel correcto de líquido y añade más si es necesario. El líquido del limpiaparabrisas no es esencial para el rendimiento del auto, pero puede extender la vida de tus limpiaparabrisas si te aseguras de que el depósito esté lleno.

Revisa la batería. Revisa la batería de tu auto en busca de corrosión y otras señales de desgaste. Las terminales de la batería pueden cubrirse de líquido producto de sus componentes, lo que puede obstruir los puntos de contacto y causar problemas cuando intentes arrancar el motor. Si notas que el auto no arranca tan suavemente como solía hacerlo, revisa estos puntos de contacto.

Si es necesario, limpia la batería con bicarbonato de sodio y un cepillo de dientes viejo. También puedes usar una cantidad pequeña de gaseosa para deshacer la corrosión y limpiarla. De ser necesario, afloja los pernos que aseguran la batería y deshazte de cualquier acumulación.

De vez en cuando, cuando conduces y el terreno está despejado, pisa los frenos con fuerza a baja velocidad para tener una idea de cómo reaccionan. ¿Frenan de inmediato? ¿El sistema ABS funciona en el momento correcto? ¿Notas algún chirrido o irregularidad durante el funcionamiento? Cualquier anormalidad podría ser una señal de pastillas de freno desgastadas, lo que es un buen indicio de que debes hacer algunas afinaciones.

Revisa tus faros. Sería una buena idea revisar los faros con regularidad para asegurarte de que funcionen correctamente y de que nada se haya fundido. Pídele a alguien que encienda las luces de giro y presiona los frenos mientras te estacionas para verificar que no haya luces fundidas o desajustes.

Para revisar las luces altas, puedes estacionarte frente a una pared y encenderlas. Algunas veces, es necesario ajustarlas para asegurarte de que iluminen la cantidad correcta del camino y de que te proporcionen la visión necesaria para conducir de noche de manera segura.

