Por Hugo Laveen

Fresno, CA. Un hombre de California que disfrutaba comiendo sushi todos los días descubrió que una lombriz tenia gigante había estado viviendo dentro de su cuerpo.

El hombre no identificado fue a una sala de emergencias de Fresno quejándose de diarrea y dolor abdominal, dijo el Dr. Kenny Bahn en un episodio reciente del podcast “This Will not Hurt un bit”.

Bahn dijo que el hombre insistió en que tenía gusanos. El médico de urgencias de Community Regional Medical Center se mostró escéptico hasta que el hombre sacó la tenia, que estaba envuelta en un rollo de papel higiénico.

“Lo agarra, y lo tira, y sigue saliendo”, contó Bahn. “Él lo levanta y lo mira. Y que hace? Comienza a moverse “.

Bahn luego se encargó de medir la solitaria, que se extendía a 5 pies y 6 pulgadas.

El médico dijo que su paciente no había viajado fuera del país, pero que profesaba su amor por comer sashimi de salmón crudo todos los días.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron un estudio en 2017, advirtiendo sobre los parásitos de la tenia que se encuentran en el salmón silvestre de las costas del Pacífico estadounidense y asiático.

Una tenia común de los peces llamada Diphyllobothrium latum puede crecer hasta 30 pies de largo, según los CDC.

La mayoría de las personas infectadas con el parásito pueden nunca experimentar los síntomas, mientras que otras pueden tener complicaciones graves, como la enfermedad de la vesícula biliar.

Medicamentos seguros y efectivos están disponibles para tratar la infección. Además, congelar con flash o cocinar el pescado puede matar al parásito por completo.

Bahn dijo que después de administrar su medicación paciente para ayudar a eliminar el resto de la tenia de su cuerpo, el hombre dijo que continuará comiendo sushi … pero puede pensar dos veces sobre el salmón crudo.