Padre de tres víctimas de abuso se lanza contra Larry Nassar en la corte

El padre de tres hijas que fueron abusadas por Larry Nassar trató de atacar al ex médico en un tribunal del condado de Eaton, Michigan, el viernes antes de ser abordado y arrestado por la seguridad.

Randall Margraves dijo que era un “padre angustiado” y maldijo a Nassar, pero la jueza Janice Cunningham le dijo que no estaba permitido en la corte.

Luego le pidió al juez tiempo personal a solas con el “demonio”.

“Le pediría, como parte de la sentencia, que me conceda cinco minutos en una habitación cerrada con este demonio”, le preguntó. “¿Me darías un minuto?”

El juez declinó y dijo: “Así no es como funciona nuestro sistema legal”.

“Bueno, voy a tener que hacerlo”, respondió Margraves, y se lanzó a un sprint hacia Nassar.

La seguridad se apresuró a detenerlo y lo agarró por la espalda antes de que pudiera llegar a Nassar.

“¡Quiero ese hijo de ab ****!” el hombre gritó mientras lo detenían. El estallido provocó duras palabras de la Fiscal General Auxiliar de Michigan Angela Povilaitis en la corte.

“No puedes comportarte así”, dijo. “Esto le permite tener su poder sobre nosotros”. Mientras lo sacaban de la habitación, Margraves respondió: “No ha sobrevivido, señora”.

Margraves es el padre de Lauren y Madison Margraves, dos mujeres jóvenes que hablaron emocionalmente sobre cómo Nassar abusó de ellas justo antes de que su padre se dirigiera a la corte. Una declaración de Morgan Margraves, su tercera hija, fue leída en la sentencia de Nassar en el vecino condado de Ingham el mes pasado.

Después de un breve descanso, Nassar regresó a la sala y se reanudaron los procedimientos judiciales. “Sé que es difícil, pero necesito pedirles a todos que intenten y no reaccionen de ninguna manera física”, dijo el juez Cunningham. “No es apropiado. No muestra el mensaje correcto. En realidad, solo causa más dolor y más incomodidad, y ciertamente ya tenemos suficiente de eso en este tribunal”.

Nassar, ex médico de USA Gymnastics y Michigan State University, se declaró culpable de 10 cargos de conducta sexual criminal en dos condados de Michigan. En la corte, admitió haber abusado de su posición de confianza para abusar sexualmente de niñas bajo la apariencia de recibir tratamiento médico.

Nassar se encuentra actualmente en el Tribunal de Circuito del Condado de Eaton ya que docenas de mujeres se han presentado para explicar cómo su abuso cambió sus vidas.