El subfiscal general, Rod Rosenstein, anunció este viernes que un jurado de investigación ha presentado cargos contra doce agentes de inteligencia rusos por el “hackeo” de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata (DNC) y la campaña presidencial de Hillary Clinton, con la intención de sabotear las elecciones presidenciales de 2016.

Los cargos criminales fueron presentados esta mañana por recomendación del fiscal especial, Robert Mueller, que encabeza la investigación sobre la “trama rusa”, y son los primeros que directamente acusan al gobierno de Moscú con tratar de interferir en los comicios de 2016. Rusia siempre ha negado cualquier implicación en el escándalo.

Durante una rueda de prensa, Rosenstein dijo que los acusados intentaron ocultar el robo de documentos y sus operaciones cibernéticas ilegales contra el DNC y la campaña de Clinton, además de su conexión con Rusia, recurriendo a una red de computadoras en todo el mundo usando “cripto-monedas”.

Los acusados “vigilaron de forma encubierta las computadoras, implantaron centenares de archivos que contenían código infectado, y robaron correos electrónicos y otros documentos”, precisó Rosenstein.

El anuncio se produjo en víspera de que el presidente Donald Trump sostenga el lunes próximo una reunión “cumbre” con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Helsinki, capital de Finlandia.

Trump ha lanzado ataques contra Mueller y la investigación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), calificándola como una “cacería de brujas”, y jamás ha aceptado el consenso de la comunidad de inteligencia de que sí hubo interferencia de Rusia en los comicios.

Desde Inglaterra, Trump dijo hoy a los periodistas que, durante su encuentro con Putin, “absolutamente” abordará el tema y le pedirá que Rusia no interfiera en los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre.

Los once cargos criminales descritos a lo largo de 29 páginas incluyen conspiración, lavado de dinero por más de $95,000, e intentos de infiltrar agencias gubernamentales, juntas electorales estatales, y oficinas de los secretarios de Estado en cada estado.

Once de los 12 acusados -todos miembros de una unidad de inteligencia militar conocida como “GRU”- afrontan cargos relacionados con el “hackeo” de computadoras, robo y difusión de documentos, como un esfuerzo por interferir en la elección de 2016.

Rosenstein precisó que la presentación de cargos no significa que haya pruebas de que ese “hackeo” haya alterado los resultados de los comicios, que coronaron a Donald Trump como 45 presidente de EEUU.

“Las elecciones libres y justas son contenciosas y siempre conllevan mucho esfuerzo, y siempre habrá adversarios que intentan agravar las diferencias domésticas y tratan de confundir, dividir y conquistarnos. Mientras estemos unidos en nuestro compromiso con los valores compartidos consagrados en la Constitución, ellos no tendrán éxito”, dijo Rosenstein posteriormente en un comunicado.

La presentación de cargos, de los que fue informado Trump, se efectuó hoy porque las autoridades consideraron que había “suficientes pruebas” sobre las actividades ilegales para presentarlas ante un jurado de investigación, dijo el funcionario.

Al parecer, las operaciones cibernéticas contra los demócratas comenzó el 19 de marzo de 2016, cuando Trump aún no había asegurado la nominación presidencial del Partido Republicano.