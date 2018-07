Arrestan a madre que fracturó los huesos de su bebe

Por HUGO Laveen

Phoenix, AZ. Un bebé de 2 meses está siendo tratado por varios huesos rotos y THC en su sistema. La policía de Phoenix arrestó a su madre, Luz Adriana Saldierna después de que ella trajo al niño al Phoenix Children’s Hospital el sábado sin poder mover su brazo izquierdo.

El personal del hospital dijo que la víctima tenía una pierna rota, un brazo roto y dos costillas rotas. También dio positivo por THC. Llamaron a la policía para denunciar el posible abuso.

Saldierna dijo originalmente que sucedió cuando el niño estaba con una niñera dos días antes, pero luego admitió haber mentido al respecto, de acuerdo con documentos de la corte.

Luego, ella le dijo a la policía que un hermano cayó sobre el niño mientras estaba atado a un columpio estacionario en el dormitorio de su departamento. Pero la policía dijo que eso también era mentira.

Finalmente, Saldierna admitió haberse frustrado con el niño cuando no bebió su fórmula embotellada y arrojó la botella al niño, golpeándolo, dijeron los documentos judiciales.

También se frustró con su novio y con la niña llorando, así que tiró del brazo del niño y lo sacó del columpio, dijo la policía.

La policía dice que Saldierna intentó explicar el THC en su sistema diciendo que había fumado marihuana recientemente y luego besó al niño.

Saldierna negó haber roto la pierna del niño, pero admitió tener resentimiento hacia él, porque se sentía abrumada por los deberes del hogar. Ella también consideró abortar pero no pudo hacerlo a tiempo, según documentos judiciales.

“Me siento traumatizada, me siento triste porque tuve a ese bebé en mis manos”, dijo la vecina Camile Ross. “Estaba allí hablando con ella, casi hablo con ellos todos los días”.

Saldierna fue recluida en la cárcel por un cargo de abuso infantil.

Ella tenía un bono de $ 5,000, que publicó y ha sido liberada, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa. Como condición para su liberación, no se le permite ver al niño de 2 meses de edad. Cualquier contacto con otros niños debe ser supervisado.