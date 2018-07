La falta de humanidad y desorganización del gobierno federal ha quedado nuevamente de manifiesto, al descubrirse un segundo “refugio improvisado’ y sin licencia, de ICE, para albergar menores e incluso bebés, hijos de inmigrantes, que han sido separados de sus padres. Todo parece indicar que el problema de la separación de familias inmigrantes en la frontera sur, está muy lejos de llegar a su fin, a pesar de los esfuerzos y los comandos dictados por la corte federal.

El Centro de Investigación Periodística Reveal denunció este martes que la empresa MVM, contratista al servicio de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tiene una segunda oficina en Phoenix (Arizona) que fue acondicionada para alojar temporalmente a menores inmigrantes separados de sus padres. La semana pasada, después de que Prensa Hispana y otros medios en inglés denunciaron la existencia de un refugio, como lo llaman a los centros de detención donde están reteniendo a los menores, niños y bebés, víctimas de la política de ‘cero tolerancia’ del presidente Donald Trump hacia los indocumentados; ubicado en unas oficinas rentadas, las cuales no tenían permiso de las autoridades de salud del estado, en la calle Osborn; este fue clausurado. La concejal de la Ciudad de Phoenix Kate Gallego anunció que se cancelaba el contrato para seguir utilizando el edificio como estancia supuestamente “temporal” para menores, ya que no cumplía con los estándares de seguridad.

Sin embargo, este martes, la plataforma del Centro de Investigación Periodística Reveal publicó un video en el que se advierten a menores que están siendo lavados en lavabos de los cuartos sanitarios de otro edificio, el cual es rentado por MVM aproximadamente a menos de una milla del que fue clausurado la semana anterior. Bill Weaver, el autor del vídeo, le dijo a Reveal que durante los últimos dos años ha visto a menores, desde bebés hasta adolescentes, pasar por dicho inmueble. Weaber grabó desde su teléfono a los niños afuera del edificio en la mañana del pasado 11 de junio y recientemente entregó el video a Reveal. El video muestra a unos 20 niños de distintas edades que son conducidos por adultos frente a la ventana de su oficina, donde algunos se lavaban en el baño del edificio.

“El gran problema es que el Gobierno les da los contratos a ese tipo de compañías. Nadie los está certificando como albergues, no hay quien los regule, el Gobierno está cometiendo una gran falla al permitir su operación”, dijo Petra Falcón, directora del grupo Promesa Arizona. Mencionó que ante esta crisis migratoria los menores requieren de representantes legales que los respalden ante los abusos por parte de las oficinas de inmigración. “Lo que está pasando requiere de abogados, uno puede protestar, hacer vigilias, pero estos menores necesitan de representantes legales, ya que el Gobierno ve a esta crisis de niños migrantes como un gran negocio”, expresó Falcón.

Entretanto, la jueza federal Dana Sabraw, de San Diego (California), ordenó en junio pasado al Gobierno que, para el próximo día 26, entregue a sus padres los cerca de 3,000 menores que fueron separados en la frontera sur como parte de su política de “tolerancia cero”; pero con diversos pretextos y tecnicismos, el gobierno federal ha incumplido la orden de la juez.

El nuevo centro donde los menores son retenidos por MVM, el contratista de ICE, se localiza en la calle 20 y Osborn y es una oficina de un solo nivel, anodina y sin marcas, con ventanas tintadas oscuras. Está rodeado por un estacionamiento de concreto, sin área para jugar al aire libre, y está en una calle concurrida cerca del aeropuerto. Según denunció Weaver, ahí concurren seis camionetas de 12 pasajeros.

Weaver estima que MVM arrienda alrededor de 2,000 pies cuadrados de espacio en el edificio. Dijo que el espacio no tiene cocina ni ducha, pero que el propietario de la propiedad ofreció instalar duchas en algún momento. Tampoco tiene baño privado. En cambio, dijo Weaver, tres suites de oficinas comparten un conjunto de puestos de baño y lavabos. Para bañarse, dijo, los niños usarían un par de lavabos para el baño. Dijo que lo había visto en múltiples ocasiones. “Una vez, entré y vi a dos niños lavándose en ropa interior en los lavabos”, dijo Weaver. “MVM tiraría toda su ropa e incluso tiraría el cepillo con el que se peinaban. Ese edificio era completamente inapropiado para lo que estaban haciendo”, dijo. Situaciones como esta, nos hacen recordar aquel 5 de junio de 2009, cuando en Hermosillo, Sonora, 49 niños murieron y 106 sufrieron graves quemaduras, durante aquel fatídico incendio… Las autoridades de la Ciudad de Phoenix y el gobernador Doug Ducey tienen la palabra. Todo se vale, menos hacerse de la vista gorda. ¡Y dígalo, que yo lo dije!