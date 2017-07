Durante las ceremonias realizadas en South Phoenix y Mesa, tres centenares de residentes fueron juramentados. 15,000 nuevos ciudadanos incluye la geografía humana en la nación desde este 4 de julio.

Por Hugo Laveen

Cientos de residentes en Arizona vieron cumplirse un sueño este cuatro de Julio, al declarar bajo juramento, su compromiso de “apoyar y defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica…”, convirtiéndose en ciudadanos de este país; en las ceremonias que tuvieron lugar en el Valle del Sol.

El gimnasio de South Mountain Comunity College fue el recinto donde por lo menos 150 personas, acompañadas de sus familiares y amigos, se convirtieron en nuevos ciudadanos estadounidenses.

Otra ceremonia similar tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Mesa, en un inolvidable día de la independencia, del que cada uno de ellos verá, desde ahora, como su nuevo país.

En total, en el área metropolitana de Maricopa recibieron la ciudadanía americana 300 residentes, originarios de diversos países como México, El Salvador, Afganistán, Irak, Rusia y Vietnam; quienes fueron preparados por organismos como Promise Arizona, Mi Familia Vota, Friendly House, Chicanos por la Causa y Campesinos Sin Fronteras, entre otros.

En el contexto nacional, se estima que el grupo de nuevos ciudadanos estadounidenses alcanzó las 15 mil personas.

“El 4 de julio marca el nacimiento de nuestro país, y para 15.000 personas, marca el nacimiento de un nuevo capítulo como ciudadanos estadounidenses”, dijo James McCament, director interino de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.

“Estos nuevos miembros de nuestra comunidad se sumarán al tejido diverso de nuestra nación y ahora podrán disfrutar de los derechos, privilegios y responsabilidades de la ciudadanía de los Estados Unidos”.

Cada uno de los nuevos ciudadanos han tenido que esperar por largos años, y prepararse en el conocimiento de la historia, el idioma, la geografía, y las leyes de esta gran nación, antes de poder pronunciar el juramento que los convierte en estadounidenses y poder agitar como propio el pabellón de las barras y las estrellas.

Rodo Sofranac, un escritor, traductor y defensor de la comunidad de Phoenix, se convirtió en ciudadano en 1963 cuando su familia emigró del Montenegro comunista – entonces parte de Yugoslavia – cuando era un adolescente.

Ahora, como orador principal de la ceremonia en South Mountain Community College, dijo que la ciudadanía le dio la oportunidad de ir a la universidad, y encontró muchas oportunidades de terminar una carrera y celebrar otras culturas, aunque hubo de pagar un precio.

“Una de las cosas más difíciles es la gente que dejé atrás. Nunca vi ni volví a hablar con mi abuela”, dijo Sofranac al grupo de nuevos ciudadanos estadounidenses. “Lo que has decidido hacer no es fácil, es muy difícil. Realmente te respetamos por esas decisiones “, dijo.

La ceremonia de naturalización fue presidida por la juez de distrito Roslyn O. Silver, quien dijo a los candidatos que era “mi privilegio” supervisar “uno de los días más importantes de sus vidas”. También les recordó sus nuevas responsabilidades como ciudadanos, incluyendo el derecho a votar.

“Piénsalo de esta manera: Si decides no votar, no tienes tiempo, ya has predicho quién iba a ganar las elecciones, lo que has hecho es que has rendido el derecho más importante que tienes como ciudadano “, dijo Silver, haciendo referencia a las elecciones de Bush-Gore en el 2000. “Asegúrese de no hacer eso.”

Los nuevos ciudadanos agitaron las banderas americanas en el aire y sonrieron felizmente cuando el estudiante de sexto grado Brooklyn Ball cerró la ceremonia con una interpretación de America the Beautiful.