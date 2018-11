Por Hugo Laveen

Chippewa Falls, FL.- Una niña de 10 años que ha sido acusada de homicidio intencional en primer grado por la muerte de un bebé de 6 meses, dijo a los investigadores que se había asustado después de dejar al bebé y pisó la cabeza del niño para detener el llanto, según un sheriff en el oeste de Wisconsin.

Esposada y con un cinturón de cuero alrededor de su cintura, la niña sollozó cuando apareció en la corte de circuito del condado de Chippewa el lunes. Un juez fijó la fianza en $50,000. La ley estatal requiere que el caso, al menos inicialmente, se lleve a cabo en un tribunal de adultos, según los fiscales.

Los socorristas fueron llamados el 30 de octubre a una guardería domiciliaria autorizada en la ciudad de Tilden, cerca de Chippewa Falls. Según los funcionarios, se descubrió que el bebé no respondía y sangraba de la cabeza. El bebé fue trasladado de urgencia al HSHS St. Joseph’s Hospital en Chippewa Falls, luego trasladado en avión a Gillette Children’s Specialty Healthcare Hospital en St. Paul, donde murió el 1 de noviembre.

El alguacil del condado de Chippewa, James Kowalczyk, dijo que un médico llamó a su oficina para informar a los investigadores que creía que las lesiones del bebé no eran un accidente. Los investigadores entrevistaron a cuatro personas en el hogar y a la niña, que vive con padres de crianza temporal en la casa “, confesó su participación en la situación”, dijo Kowalczyk.

Según el sheriff, la niña dijo que dejó caer al bebé, le golpeó la cabeza en el reposapiés y causó que el bebé llorara. La niña dijo a los investigadores que se asustó y pisoteó la cabeza del niño, dijo Kowalczyk.

Los padres biológicos de la niña estaban con ella en la corte. Las autoridades dijeron que la habían retirado de su casa en septiembre y que había sido puesta en hogares de guarda. Las razones de su expulsión no han sido reveladas.

El abogado defensor Kirby Harless solicitó una fianza más pequeña y dijo que no había razón para creer que la niña no comparecería en futuros procedimientos judiciales.

“A ella le gustaría regresar a casa, y dada su edad, eso puede ser apropiado”, dijo Harless.