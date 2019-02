Investigan posibles causas de la última muerte de delfines

Por Leonardo Reichel

Scottsdale, AZ.- A menos de una semana después de la muerte de otro de sus delfines, el cuarto en aproximadamente 18 meses, Dolphinaris Arizona anunció que se está “cerrando temporalmente para buscar soluciones”.

El cierre, que la instalación describe como una “medida voluntaria y proactiva”, comienza el viernes 8 de febrero.

Dolphinaris dice que tendrá un “panel externo de expertos (para reevaluar) la instalación, los factores ambientales y todos los aspectos del bienestar animal en la instalación”.

Hay cuatro delfines en Dolphinaris.

Dos de ellos fueron prestados por Dolphin Quest, y terminó su acuerdo con la instalación luego de que Kai, un delfín macho de 22 años de edad, se convirtiera en el cuarto animal en morir en Dolphinaris. Esos delfines serán transferidos de regreso a Dolphin Quest.

Los otros dos delfines se trasladarán a “otra instalación con licencia de los Estados Unidos mientras se evalúa a Dolphinaris Arizona”.

No está claro cuándo se realizarán esas transferencias o cuánto tiempo permanecerá cerrado Dolphinaris.

“Estamos desconsolados por la pérdida de nuestros amigos delfines y estamos agradecidos por los esfuerzos de nuestro personal y socios durante estos tiempos difíciles, especialmente nuestros entrenadores, que han brindado tanto amor, tiempo y energía para cuidar y educar a nuestros delfines”, dijo Christian Schaeffer de León, gerente general de Dolphinaris Arizona, en una alerta de prensa anunciando el cierre. “Esperamos encontrar una solución a largo plazo para el bienestar de nuestros delfines”.

El jueves pasado, Dolphinarus Arizona sacrificó a Kai, que había estado enfermo durante dos semanas. Desde entonces, los empleados de la instalación han estado recibiendo amenazas de muerte.

Dolphinaris Arizona abrió sus puertas en medio de controversia en 2016.

El 23 de septiembre de 2017, apenas antes de su primer aniversario, la instalación perdió su primer delfín, Bodie.

Alia murió el 22 de mayo de 2018, y luego Khloe murió seis meses después, el 30 de diciembre.

Dolphinaris, que forma parte del complejo OdySea In The Desert en la comunidad indígena Salt River Pima-Maricopa cerca de Scottsdale, se inauguró en octubre de 2016.