Por Hugo Laveen

Un promedio de 36,000 personas participaron en Arizona en las marchas de solidaridad con la gran Marcha de las Mujeres en Washington, las réplicas en Arizona fueron en diez ciudades, incluyendo Phoenix, Tucson y Flagstaff, el sábado anterior; centenares meas en diversas partes del mundo.

Según el conteo de las autoridades, unas 20,000 personas participaron en Phoenix, 15.000 en Tucson y 1.200 en Flagstaff, donde la movilización no fue detenida por una tormenta de nieve que había azotado la noche anterior. En todos los puntos se trató de manifestaciones pacíficas y tranquilas, sin que se produjeran actos de violencia o arrestos.

En Arizona hubo marchas también en Prescott, Ajo, Gold Canyon, Sedona, Bisbee, Jerome y Green Valley. En Yuma hubo una marcha más tarde.

Las marchas fueron en demanda de mayor protección y derechos federales para las mujeres, las personas de color, los inmigrantes, los discapacitados, la comunidad LGBT y otras minorías.

Muchos varones, sobre todo padres de familia, participaron en apoyo.

No obstante que la marcha no fue para condenar explícitamente las políticas de la nueva administración en la Casa Blanca, si hubo muchas críticas contra el jefe del ejecutivo, en particular sus declaraciones sobre los órganos genitales de las mujeres.

El tamaño de las manifestaciones fue sorpresivo para todos, ya que los organizadores esperaban mucho menos concurrentes; pero cuando la gente comenzó a reunirse frente al capitolio estatal, de pronto, toda la esplanada estaba llena.

La representante estatal Athena Salman, D-Tempe, fue la primera en subir al escenario, hablando de la importancia del feminismo interseccional, que incluye todas las razas, etnias, religiones y habilidades.

La multitud rápidamente se frustró con las deficiencias del sistema de sonido, un problema inesperado ya que los organizadores de la marcha anticipaban un cuarto del número de personas que se presentaron. El micrófono estaba conectado a sólo dos altavoces pequeños.

“Soy una prueba viviente de que Estados Unidos ya es grande debido a los inmigrantes aquí”, dijo la oradora Ellie Pérez, quien dijo que es la primera “soñadora” en trabajar para la ciudad de Phoenix.

La marcha comenzó alrededor de las 11:15 am, aunque el progreso fue lento debido al número de personas. En algunas zonas, la multitud estaba tan cerca que era casi imposible moverse. Los caminantes avanzaron hacia el sur hasta Jefferson Street mientras la banda de rock de los Chevaliers jugaba y las burbujas flotaban sobre la multitud. Muchos dijeron que estaban agradecidos por el inesperado clima soleado con temperaturas en los años 50.

Los participantes marcharon desde el Capitolio hacia el sur hasta Jefferson, al este hasta la 15ª Avenida, al norte hasta la calle Monroe, al oeste hasta la Avenida 17 y de regreso al Capitolio.

Después de la marcha, la intervención de los oradores reanudó, empezando por el representante federal, Rubén Gallego, que estaba entre docenas de legisladores que no tomaron la decisión de inaugurarlo.

“Estamos aquí para reafirmar nuestra creencia de que América, en su esencia, es buena”, dijo. No creas, en ningún momento, que estás solo.

Jennifer Longdon, activista de los derechos de las personas con discapacidad, habló sobre las dificultades con que se enfrentan las personas con discapacidad y el hecho de que sus voces han estado ausentes de muchas conversaciones durante y después de las elecciones.

“La discapacidad no es lo peor en el mundo que le puede pasar a una persona, ser borrado de la sociedad”, dijo. “Cada asunto que tocas es una cuestión de derechos de discapacidad”.

El nuevo Registrador del Condado de Maricopa, Adrian Fontes, pidió a los miembros de la audiencia que postularan a la oficina, anotando cuántos puestos están abiertos en el gobierno local, incluyendo los consejos escolares. También anunció un objetivo para sus cuatro años como registrador: aumentar el número de votantes registrados en el condado de Maricopa de 2,2 millones a 3 millones, ganando alegrías de la audiencia.

Fue un “día de esperanza y optimismo”, dijo la líder de la minoría de la Cámara, Rebecca Ríos, D-Phoenix, y añadió que “no vamos a ser silenciados … Somos la minoría ruidosa”.