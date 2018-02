Por Hugo Laveen

Mientras el país trata de dar sentido al trágico y mortal tiroteo escolar en Florida esta semana, las escuelas secundarias de Arizona han tenido varios incidentes relacionados con armas en los últimos dos días.

El más reciente ocurrió en Parker, Arizona en el condado de La Paz. El viernes, el Departamento de Policía de Parker investigó a un estudiante que, según los informes, amenazaba con comprar un rifle AR-15. Durante el curso de la investigación, el estudiante admitió tener una escopeta en su camión. La policía dice que el arma no estaba cargada y que estaba encerrada dentro del vehículo. El estudiante fue arrestado e internado en la cárcel del condado de La Paz por mala conducta que involucró armas y posesión de un arma mortal en el recinto escolar.

Otro incidente relacionado con armas sucedió en Sierra Linda High School en Phoenix, en el Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson Union.

De acuerdo con el sargento Alan Pfohl de la policía de Phoenix, había rumores en las redes sociales de que alguien con un arma se presentaría en la escuela el viernes. Los investigadores encontraron que el rumor era falso e hicieron todo lo posible para calmar los temores de los estudiantes y el personal.

El jueves de esta semana, dos estudiantes llevaron armas cargadas a la escuela en incidentes separados.

La policía de Phoenix arrestó a un estudiante de 16 años por tener un arma cargada y robada en el campus de Sierra Linda High School. La policía no notificó a los medios hasta el viernes por la mañana.

Los funcionarios del distrito elogiaron al estudiante que vio algo y dijo algo. “Absolutamente, el estudiante hizo lo correcto y eso es lo que todos los estudiantes deberían hacer”, dijo Joseph Ortiz, vocero del Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson Union.

También el jueves, la policía de Scottsdale arrestó a un estudiante de Chaparral High School de 18 años de edad, quien afirmó que tenía prisa y olvidó que tenía una pistola en el auto cuando aparcó en el campus.

La policía confirmó hoy que el arma estaba cargada. Él posee el arma legalmente, pero es ilegal que lo tenga en la propiedad de la escuela.

Ese incidente, junto con el tiroteo en Florida, motivó a David Kaplan, padre de Chaparral High School, a pararse fuera del campus hoy con letreros para llamar a todas las escuelas públicas a tener detectores de metales.

“Solo quiero proteger a nuestros niños y nuestros maestros”, dice Kaplan. “Creo que es un gran impedimento. Pueden asegurarse de que las personas no traigan armas a la escuela”.

Pero no todos los padres y abuelos piensan que es una buena idea.

“Es un poco demasiado”, dice la abuela, Cecelia González. “Estás haciendo que los niños pasen por muchas cosas ahora que no creo que sea necesario”.

El director de seguridad del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale, James Dorer, escribió en un comunicado por correo electrónico que “los detectores de metales no son tan efectivos como la gente puede pensar” y que son “prohibitivos en cuanto al costo”. Aclaró que no es la tecnología, sino el que varios empleados necesitaban operarlo en varias escuelas.

Un vocero del distrito agregó que la seguridad escolar siempre está siendo evaluada y si el distrito considerara comprar detectores de metal, primero tendría que hacerse una “investigación exhaustiva” y luego se necesitaría una decisión final de la junta escolar para seguir adelante.

La policía de Phoenix y Scottsdale aseguró que no se amenazó ni se dirigió a ningún alumno o docente en los dos incidentes con pistolas cargadas.