Siempre que el técnico automotriz se enfrenta a un diagnostico que involucra componentes electrónicos, debe tener un procedimiento lógico para llegar a la solución. En la actualidad es muy importante el ser precisos al momento de encontrar la falla en el taller, puesto que ya no se está hablando en los vehículos modernos de un simple sensor o una bobina de encendido o una bujía, hoy estamos hablando, de una programación, de una unidad de control, de un sensor de asistencia al estacionamiento, muchas cosas que hace 5 años eran impensables para un técnico, pero que se ha convertido en el día a día para los talleres.

Nuestra principal recomendación para el técnico automotriz de hoy es incentivarlo a tener un plan preparado para enfrentar los diferentes problemas electrónicos (o incluso problemas mecánicos) y no se base solamente en la experiencia de casos anteriores, o en las recomendaciones de terceros con casos que ya les ocurrieron, en este tipo de fallas más recientes muchos casos son muy parecidos en cuanto al problema, pero muy diferente en cuanto a la solución, mas aun cuando se trabaja en Talleres Automotrices Multimarcas.

Basados en la experiencia de cientos de casos complejos resueltos y muchas horas de entrenamientos, sugerimos algunas pautas que pueden ayudar a que el proceso de diagnostico sea más efectivo, recuerde que en un caso complicado como lo es hoy en día cualquier vehículo 2010 en adelante, se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza un diagnostico al azar.

Esto último conlleva a que el cliente gaste mucho dinero en repuestos que estaban perfectos, y el técnico pierda en algunos casos meses y al final de todo sin facturar ni un solo dólar, esto aunque suene un poco fuerte es algo que ocurre muchos talleres y de manera frecuente, en muchas ocasiones por desconocimiento de un procedimiento.

Dentro de las pautas que sugerimos para un diagnostico efectivo se encuentran estos 5 Puntos que pueden ser muy valiosos para mejorar nuestra manera e atacar los problemas en nuestro taller.

1. ENTENDER MUY BIEN EL PROBLEMA QUE PROPONE EL CLIENTE.

Es muy importante que el técnico, el jefe de patio o persona encargada de dialogar con el cliente, trate de consultar muy bien cuál es el problema que expresa el cliente, saber desde cuando presenta este problema, cómo ocurrió la primera vez, después de que condición ocurrió, si ya lo han revisado antes por este problema, que repuestos ha cambiado para tratar de solucionar este inconveniente.

Este punto es fundamental, muchas veces ahorra mucho tiempo al momento de reparar o diagnosticar, aunque en muchos casos el cliente trata de minimizar los problemas o simplemente se le pasa comentarnos ese tipo de cosas, es muy importante esos datos para empezar a trabajar en las fallas, en algunas ocasiones lo que para el cliente es un problema, es una condición normal del vehículo, por ejemplo.

El cliente afirma que u vehículo tiene un consumo alto de combustible 35 km por galón, y en la hoja de datos del vehículo nuevo esta en 34 km por galón, hagas lo que hagas en el taller no lo mejoraras, pero si le explicas al cliente tal vez ese problema ya cambie un poco a perspectiva del cliente.

Hace poco acudimos a verificar una falla en un sistema de entrenamiento de un vehículo 2013, el cual la función de DVD la cortaba cuando el vehículo se colocaba en movimiento, tenían desarmado el tablero, abajo la pantalla buscando falso contacto, y resulta que en el manual dice en letras mayúsculas, que la pantalla DVD solo funciona en PARK – NEUTRAL y DRIVE por debajo de 5km-h.

2. REALIZAR UNA LECTURA COMPLETA E LOS CODIGOS DE FALLA CON LA AYUDA DEL SCANNER ADECUADO.

Este punto resulta muy importante en el taller puesto que antes de abrir la cajuela del motor o desarmar alguna pieza del vehículo es importante saber cómo ingresa un vehículo al taller, es parte fundamental de la solución de problemas, en motor, transmisión, carrocería, chasis, esta información se debe copiar e la orden de trabajo o en algún lugar que no se pierda, muchas veces es necesario realizar lecturas de códigos en todos los módulos relacionados, aunque parezca perdida de tipo.

En vehículos modernos hay más de una computadora (Hasta 40) y la causa del problema puede venir de un sistema que ni se sospecha, por ejemplo un vehículo llega al taller con problemas e aceleración al frenar el vehículo y cambios erróneos en la transmisión automática, pero sin códigos en ninguno de estos dos sistemas, y luego vas y revisas al ABS y hay varios códigos de señal errónea o indeterminada, y justo en este vehículo quien toma la velocidad de cada rueda es el sistema de ABS y luego a través de la red coloca el mensaje de velocidad al resto de módulos, pero en el taller no revisaron el ABS porque no hacen sistema de frenos.

3. CONOCER MUY BIEN EL SISTEMA QUE SE VA A TRABAJAR (Información Técnica).

Antes de interpretar el código de fallas DTC o analizar el flujo de datos del scanner es muy importante que el técnico conozca el sistema que está tratando de resolver, por ejemplo si un vehículo GM dice sistema VLOM funcionamiento errático, sirve de nada que tenga el scanner TECH original de GM, el antes debe saber que es un sistema encargado de apagar cilindros mediante unos actuadores que manipulan presión de aceite y así conociendo bien todos los términos y dispositivos analizar en el SCANNER AUTOMOTRIZ las pruebas y parámetros que le ayudaran a solucionar, en este punto es muy importante el tomar capacitaciones relacionadas, porque ahorra este tiempo al técnico.

En este punto también es muy importante la información técnica, manuales artículos, diagramas, base de datos entender bien lo que se va a probar es garantizar que se podrá resolver.

No hay nada más complicado y que haga perder más tiempo que cuando no se sabe que se está buscando, nunca se va a encontrar¡¡

4. CONTAR CON LOS EQUIPOS ADECUADOS PARA RALIZAR LAS MEDICIONES ELECTRICAS Y FISICAS (El scanner no lo hace todo)

Cuando se diagnostica casos complicados, las mayorías de fallas no son constantes, si no que son intermitentes, y en muchos casos el sensor afectado ni siquiera genera un código de falla en la unidad de control, por este motivo es muy importante que se cuente con multímetros automotriz adecuado, Osciloscopio, medidores de presión entre otros, es la única manera de poder garantizar que la señal eléctrica que llega al modulo de control esta ok.

Esta es parte fundamental del diagnostico, puesto que no siempre el problema es un sensor, a veces tenemos falsos contactos o interferencias que solo se parecían con osciloscopio, el cual debe ser bien operado por el técnico, muchos manuales de servicios cuentan con una forma de onda sugerida para cada componente y en otros vehículos es muy importante tener patrones de comparación, para de esta manera llegar más fácil al problema.

5. COMPROBAR MUY BIEN LA REPARACION DE LA FALLA (Conocer como se debe probar el vehículo).

Parece un punto muy sencillo el comprobar la falla de un vehículo posterior a una reparación, pero no lo es siempre, hay que tener muy claro cuáles son las condiciones para que la unidad vuelva a probar el componente que se cambio, no siempre lo hace detenido en el taller y toca salir a carretera, aun saliendo a carretera no siempre lo hace en el primer ciclo de conducción, algunos sistemas para ser monitoreados por la unidad requieren que el vehículo se encuentre en una condición de nivel de combustible adecuado en fin es importante estudiar este punto.

Dentro de los manuales para código de falla existe un proceso paso a paso , el cual explica también como se debe comprobar la falla , es muy incomodo para un cliente y más aun para el taller el facturar una reparación y luego tener las garantías por la luz de servicio nuevamente encendida.

Por eso la sugerencia es estudiar lo concerniente a pruebas y monitoreo de componentes en los manuales y por supuesto en las diferentes capacitaciones se tocan cada uno de estos temas.

