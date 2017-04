Plantea que ahora que llegué Delfina Gómez al gobierno de la entidad se revisará el contrato del hospital de Ixtapaluca y se terminará con la corrupción de Peña, Salinas, de la mafia del poder.

En Ixtapalupa, Estado de México, Andrés Manuel López Obrador expresó con tono sarcástico: ¡no manchen!, como dicen los jóvenes, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares le mandó 500 mil pesos, pero es muy poco de mochada comparada con toda la riqueza que se han robado los corruptos de Yunes Linares y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong o Enrique Peña Nieto.

Enumeró que Miguel Ángel Yunes Linares tiene: un departamento de lujo en Nueva York, una casa en Boca del Río, que no la tiene ni el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama y comentó de manera irónica que cuando menos que le escrituren su departamento de lujo en Nueva York.

Mencionó que Miguel Ángel Osorio Chong tiene una mansión en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, ese sí sería un buen moche o que Peña Nieto le traspasará “la casa blanca”, “¿cómo ven?”, pero no “no van a poder con nosotros, miren vamos a seguir enfrentando a los corruptos de México”.

Citó al poeta Salvador Díaz Mirón: “hay aves que cruzan el pantano y no se manchan” y afirmó “mi plumaje es de esos” e indicó que los de la mafia del poder andan muy sácale punta, Osorio Chong quien fue que le entregó el video al periódico El Universal.

Insistió que así como andan muy sácale punta: Enrique Peña, Felipe Calderón, Miguel Ángel Osorio, Miguel Ángel Yunes, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA dio a conocer un acto de corrupción que se llevó a cabo en Ixtapaluca en la construcción del hospital de especialidad del municipio, donde no hay camas, no es buena la atención y cobran, lo privatizaron.

Explicó que por la construcción del hospital de Ixtapaluca se cobró 7 mil 500 millones de pesos, el contratista encargado de la obra fue Hipólito Gerard quien es cuñado del priista Carlos Salinas de Gortari cuando estuvo de gobernador Enrique Peña Nieto.

Recordó que al mismo tiempo, cuando estaba como jefe de Gobierno en la Ciudad de México, se construyó un hospital de especialidades en Iztapalapa “Doctor Belisario Domínguez”, costó 350 millones de pesos, es decir, el hospital de Ixtapaluca lo cobraron 20 veces más comparado con el de Iztapalapa.

“Por eso es que están muy preocupados”, porque al cuñado de Carlos Salinas se le entrega del presupuesto del gobierno del Estado de México 300 millones de pesos cada año para cubrir dentro de 25 años el pago de la construcción del nosocomio, informó.

Planteó que ahora que llegué la maestra Delfina Gómez al gobierno de la entidad se revisará el contrato del hospital de Ixtapaluca y se terminará con la corrupción de Peña, Salinas, de la mafia del poder.

Previamente, López Obrador aseveró que el priista Enrique Peña Nieto está aferrado y no quiere que el pueblo del Estado de México elija libremente a sus autoridades, en este caso que elija libremente a la próxima gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez.

Manifestó que está muy preocupado Enrique Peña Nieto y cuestionó: “¿pero qué culpa tenemos nosotros, si Peña engañó a los mexicanos y engañó, sobre todo, a sus paisanos en el Estado de México o no es así?”.

Ante los ciudadanos de Ixtapaluca, López Obrador manifestó que fue a acompañar a la candidata de MORENA al gobierno del estado, Delfina Gómez, quien encabeza las preferencias electorales en el Estado de México.

Andrés Manuel López Obrador también visitó hoy los municipios: Chalco y Nezahualcóyotl. Para mañana viernes acudirá a Chalco, La Paz y Nezahualcóyotl, Estado de México.