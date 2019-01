Un grupo de 376 burló la vigilancia, tras abrir el túnel bajo el muro fronterizo en Yuma, y otro de 247 cruzó cerca de Antelope Wells en Nuevo México, ambos se entregaron a la Border Patrol

Por Leonardo Reichel

Yuma, AZ.- El número más cuantioso de inmigrantes centro americanos que ha cruzar la frontera este año, pasó la barrera limítrofe a través de un túnel bajo el muro cerca de San Luis, Arizona; para luego entregarse a la Border Patrol y solicitar asilo.

Los contrabandistas cavaron una serie de siete hoyos bajo la valla de concreto y acero, y cientos de personas lograron deslizarse a territorio norteamericano; para luego formarse ordenadamente y entregarse a la Patrulla Fronteriza, el jueves.

Según reportó un vocero de la Border Patrol, 179 de las 376 personas que cruzaron erade 18 años que viajaban no acompañados de un adulto.

El índice de cruce subrepticio en la línea divisoria había marcado una curva descendiente desde su pico en 2001, cuando las autoridades registraron 1.6 millones de detenciones; sin embargo en las últimas semanas ese descenso dejó de marcarse. “En mis 30 años con la Patrulla Fronteriza, no formé parte de la detención de un grupo de 376 personas. Eso es realmente inaudito”, dijo Anthony Porvaznik, jefe del sector Yuma de la Border Patrol.

Los padres acompañados por sus hijos ahora representan más del 80 por ciento de las detenciones totales de quienes cruzan la frontera, para luego entregarse e iniciar el procedimiento de asilo.

Porvaznik, dijo que su unidad necesita mejores barreras fronterizas, pero que con más urgencia necesita fondos para proveer a estas familias. “Ese es el desafío No. 1 que tenemos aquí en el sector de Yuma, el problema humanitario”, dijo, remarcando que el 87 por ciento de las detenciones aquí, son unidades familiares y niños extranjeros no acompañados.

Después de varias horas que los oficiales dilataron en procesar la información de los solicitantes de asilo, la mayoría fueron enviados al centro de procesamiento central con sobrepoblación crónica en Yuma.

Posteriormente a la captura de los 376 inmigrantes del Sector Yuma, la Patrulla Fronteriza capturó a otro grupo de 247 indocumentados en Nuevo México, cerca del puerto de entrada de Antelope Wells, quienes también se entregaron solicitando asilo.