Por Hugo Laveen

Avondale, AZ.— Una mujer ha muerto y un hombre sigue en estado crítico después de un tiroteo el lunes en una tienda Best Buy en la avenida 99 y McDowell Road en Avondale, confirmó la policía.

La policía no ha divulgado inmediatamente el nombre de la mujer. Los oficiales están trabajando para tratar de identificar al herido, que ha sido descrito como el sospechoso.

“La información reunida por la oficina de investigaciones criminales reveló que los dos sujetos se conocían”, dijo el oficial Jaret Redfearn del Departamento de Policía de Avondale.

Ningún oficial estuvo involucrado en el tiroteo y la policía no estaba buscando sospechosos.

El arma que se cree que se utilizó en el tiroteo se localizó en la escena.

Los investigadores en la escena todavía están tranatdo de aclarar los momentos que condujeron a los disparos, de los cuales se alertó en llamadas al 911 poco después del mediodía.

“La información que tenemos ahora es que fueron hechos varios disparos”, dijo Redfearn a eso de la 1:30 pm, aproximadamente 90 minutos después de las primeras llamadas al 911.

“Afortunadamente, ahora mismo la escena es segura”, continuó.”Nuestros oficiales respondieron muy rápidamente, hay otras agencias aquí que recibimos asistencia muy rápido”.

El policía Kameron Lee dijo que el DPS era una de esas agencias.

“Parece que un sospechoso está bajo custodia”, dijo Lee en un correo electrónico poco después de que oficiales y soldados llegaron a la escena, pero reiteró que la Policía de Avondale está encabezando la investigación.

Aunque la policía no ha confirmado oficialmente ningún detalle aún, la madre de una joven que es cajera en la tienda le dijo a nuestro Mike Watkiss que un hombre entró, disparó a una cajera y luego se disparó a sí mismo.

Redfearn dijo que las primeras indicaciones son que algunos disparos fueron disparados dentro de la tienda y algunos fuera.

El tiroteo sigue bajo investigación.

Es una situación aterradora – un rodaje de un centro comercial ocupado en el medio de un día de la semana – pero es uno para que las agencias de la ley en todo el país se preparan. Y sus objetivos son los mismos.

“Nuestra primera preocupación es la seguridad de los ciudadanos y de nuestra comunidad”, dijo Redfearn.

Oficiales y detectives tienen bastante trabajo que hacer en la escena.

“Tenemos que cerciorarnos de que obtengamos cada plomo investigativo que se sigue de cerca”, dijo Redfearn, explicando que hay muchos testigos a los que la policía necesita hablar. “Si alguien vio algo, queremos hablar con ellos”.

Cualquier persona con información puede comunicarse al Departamento de POlicóa de Avondale al 623-333-7001.