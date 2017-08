El calcio, el hierro y el folato podrían ser insuficientes si no se come nada por la mañana

Salud

Su mamá tenía razón: desayunar de verdad es importante.

Si no desayunan, los niños y adolescentes quizá no obtengan las cantidades recomendadas de nutrientes, sugieren unos investigadores británicos.

“Este estudio proporciona evidencias de que el desayuno es clave para los padres a fin de asegurarse que sus hijos estén obteniendo la nutrición que necesitan”, dijo la autora principal de estudio, Gerda Pot, profesora de ciencias nutricionales en el Colegio del Rey de Londres.

Los investigadores usaron diarios alimentarios para hacer un seguimiento de las dietas de más de 800 niños de 4 a 10 años de edad y de casi 900 niños y adolescentes de 11 a 18 años. Se examinó su ingesta de alimentos de 2008 a 2012. Los investigadores compararon los niveles de nutrientes clave que los niños comieron con las directrices de nutrición británicas.

Para realizar el estudio, se definió el desayuno como más de 100 calorías de comida entre las 6 y las 9 a.m. Aunque el estudio no fue diseñado para demostrar una relación de causalidad, los investigadores encontraron que los que se saltaban el desayuno tenían unos niveles más bajos de nutrientes como folato, calcio, hierro y yodo.

Por ejemplo, casi una tercera parte de los que no desayunaban no cumplieron con la cantidad mínima recomendada de hierro, frente a aproximadamente el 4 por ciento de los que comían el desayuno. Casi el 20 por ciento de los que se saltaban el desayuno no cumplían con las directrices para el calcio, frente al 3 por ciento de los que desayunaban.

Los investigadores encontraron que aproximadamente un 7 por ciento de los niños de 4 a 10 años se saltaban el desayuno todos los días, frente a más de una cuarta parte de los que tenían una mayor edad. Los investigadores sospechan que esta diferencia se debe a que los padres tienen más influencia respecto a lo que comen sus hijos pequeños.

“Estudios posteriores que investiguen los alimentos específicos y la calidad dietética serían de ayuda para identificar si las diferencias se deben a los distintos tipos de desayuno que se toman según los grupos de edad, además de proporcionar más información sobre el impacto del desayuno en la calidad dietética en general”, dijo Pot en un comunicado de prensa del Colegio del Rey.

El estudio fue publicado el 16 de agosto en la revista British Journal of Nutrition.

FUENTE: King’s College London.