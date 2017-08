Pocos reciben medicamentos contra la adicción después del alta del hospital, encuentran unos investigadores.

Salud

Después del tratamiento por una sobredosis de opiáceos, muchos pacientes de Medicaid siguen recibiendo recetas del mismo tipo de fármaco que casi acabó con sus vidas, señalan unos investigadores.

Además, pocos pacientes con sobredosis reciben recetas de medicamentos contra la adicción tras el alta del hospital, encontraron los investigadores de la Universidad de Pittsburgh.

Los investigadores estudiaron a más de 6,000 personas que sobrevivieron a una sobredosis de opiáceos, que es una clase de medicamentos y drogas que incluye a analgésicos como la morfina y el OxyContin (oxicodona), opiáceos sintéticos como el fentanilo, y la heroína.

“Un 40 por ciento de los que tuvieron una sobredosis de heroína y un 60 por ciento de los que tuvieron una sobredosis de un opiáceo recetado surtieron una receta en los seis meses posteriores a la sobredosis del mismo tipo de medicamento que contribuyó a la sobredosis en primer lugar”, señaló la investigadora líder, Julie Donohue, profesora asociada de políticas y gestión de la salud en la Facultad de Postgrados en Salud Pública de la universidad.

El sistema de atención de la salud de EE. UU. no está organizado para responder a estos eventos potencialmente letales, que afectan a los jóvenes de forma desproporcionada, lamentó.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., más de 33,000 estadounidenses murieron por sobredosis de opiáceos, que incluían a los analgésicos recetados y a la heroína, en 2015.

Y por cada muerte por sobredosis, hay 30 sobredosis no letales. Cada una representa una oportunidad de intervención, dijo Donohue.

Un especialista dijo que el tratamiento para la adicción no está fácilmente disponible.

“No tenemos la capacidad de hacer un seguimiento a todo el mundo porque la fuerza laboral tiene menos de la mitad del tamaño necesario para manejar la crisis”, aseguró el Dr. Corey Waller, vocero de la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción (American Society of Addiction Medicine).

Además, con frecuencia los médicos no son informados sobre la sobredosis de su paciente por el sistema médico ni por el paciente mismo, dijo Waller, director médico principal de educación y políticas en el Centro Nacional de Necesidades de Salud y Sociales Complejas en Camden, Nueva Jersey.

Donohue concurrió en que se necesitan cambios importantes.

“Debemos aumentar la capacidad de tratamiento de forma que las personas tratadas por sobredosis en los hospitales puedan comenzar el tratamiento de la adicción mientras están en el hospital, reducir el estigma asociado con el tratamiento, y educar a los proveedores sobre la forma de motivar a los pacientes a realizar el tratamiento”, sugirió Donohue.

Además, los médicos que recetan analgésicos opiáceos deben saber cuándo un paciente ha tenido una sobredosis para poder cambiar el tratamiento, afirmó.

“Es muy probable que otras formas de tratamiento no adictivo para el dolor sean más adecuadas para los pacientes que se están recuperando de una sobredosis no letal de un medicamento o una droga”, anotó Donohue.

En el estudio, ella y sus colaboradores utilizaron datos de reclamaciones de 2008-2013 de todos los pacientes de Medicaid de Pensilvania de 12 a 64 años de edad con una sobredosis de heroína o de un analgésico opiáceo.

Medicaid es el programa de seguros gubernamental para los estadounidenses con ingresos bajos.

Los investigadores se enfocaron en el uso de analgésicos recetados, la duración, y las tasas de tratamiento asistido con medicamentos como la buprenorfina, la metadona o la naltrexona en los seis meses antes y después de una sobredosis.

Un tercio de los 6,000 pacientes habían sobrevivido a una sobredosis de heroína. Su tasa de analgésicos narcóticos recetados se redujo de más o menos un 11 a un 9 por ciento, encontraron los investigadores.

De los 4,000 que habían tenido una sobredosis con opiáceos recetados, las recetas se redujeron de más o menos un 33 por ciento antes de la sobredosis a poco más de un 28 por ciento después.

Por otra parte, la cantidad de pacientes que recibieron tratamiento asistido con medicamentos aumentó de un 30 a un 33 por ciento tras una sobredosis de heroína. El aumento fue incluso más pequeño (de alrededor de un 14 a un 15 por ciento) tras una sobredosis de un analgésico recetado, mostraron los hallazgos.

“En promedio, los pacientes tenían entre 30 y 35 años de edad, tres cuartas partes eran blancos, y una mayoría habían recibido un diagnóstico de una adicción a los opiáceos de un profesional médico”, comentó Donohue.

Waller culpó a los médicos por recetar los opiáceos en exceso a los pacientes quirúrgicos y con dolor.

“Ahora tenemos evidencias inequívocas de que los opiáceos no son lo correcto para el dolor crónico”, afirmó. “El daño supera al beneficio”.

Y tras la cirugía, la inmensa mayoría de pacientes solo necesitan de tres a siete días de analgésicos opiáceos, dijo Waller.

“Sin embargo, en promedio, los médicos emiten recetas de dos a tres semanas de analgésicos”, comentó.

Waller alaba los esfuerzos de los estados por limitar la cantidad de pastillas analgésicas que los médicos pueden recetar.

“Si no nos supervisamos a nosotros mismos, otros tendrán que hacerlo”, añadió.

El estudio tiene limitaciones, dado que se enfoca en un solo estado y solo en las reclamaciones de Medicaid. Como resultado, quizá subestime el alcance del uso de los opiáceos, señalaron los autores del estudio.

El informe aparece el 22 de agosto en la revista Journal of the American Medical Association.

