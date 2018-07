Por Hugo Laveen

Activistas por los derechos de armas llegaron a un acuerdo con el gobierno que les permitirá publicar en línea planes de armas imprimibles en 3-D a partir del 1 de agosto.

El acuerdo pone fin a una batalla legal de varios años que comenzó cuando Cody Wilson, quien se describe a sí mismo como un anarquista post-izquierda, publicó los planes para una pistola impresa tridimensional que llamó “El Libertador” en 2013.

La pistola de un solo disparo se fabricó casi completamente con plástico ABS, lo mismo que fabrican los ladrillos Lego, que podría fabricarse en una impresora tridimensional. Las únicas partes metálicas eran el percutor y una pieza de metal incluida para cumplir con la Ley de armas de fuego indetectables.

El Departamento de Estado de EE. UU. Le dijo a Wilson y a su grupo sin fines de lucro Defense Distributed que desmantelen los planes. Dijo que los planes podrían violar el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR), que regula la exportación de materiales de defensa, servicios y datos técnicos.

En esencia, los funcionarios dijeron que alguien en otro país, un país en el que EE. UU. no vende armas, podría descargar el material y fabricar su propia arma.

Wilson cumplió, pero dijo que los archivos ya habían sido descargados un millón de veces. Él demandó al gobierno federal en 2015.

El asentamiento

El acuerdo, que está fechado el 29 de junio, dice que Wilson and Defense Distributed puede publicar planos, archivos y dibujos tridimensionales en cualquier forma y los exime de las restricciones a la exportación. El gobierno también acordó pagar casi $ 40,000 de los honorarios legales de Wilson y reembolsar algunas tarifas de registro.

El acuerdo no se ha hecho público, pero los abogados de Wilson proporcionaron una copia a CNN. “Pedimos la Luna y pensamos que el gobierno la rechazaría, pero no quisieron ir a juicio”, dijo Alan M. Gottlieb de la Segunda Enmienda Foundation, que ayudó en el caso. “El gobierno luchó contra nosotros todo el tiempo y luego, de repente, dobló su tienda”.

Gottlieb dijo que presentaron la demanda durante la administración Obama, pero que no cree que eso explique el cambio de opinión. “Esta era toda la gente de carrera con la que estábamos lidiando. No creo que haya nada político al respecto”, dijo.

Avery Gardiner, copresidenta de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas, dijo que estaría sorprendida si el acuerdo no fuera aprobado por personas designadas por razones políticas. “Nos sorprendió y decepcionó que la administración de Trump hiciera un trato clandestino con muy poco aviso”, dijo Gardiner. Ella dijo que descubrió el acuerdo de un artículo de una revista.

El grupo presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información para correos electrónicos y otros documentos relacionados con el acuerdo. Josh Blackman, abogado de Wilson, dijo que deseaba que el acuerdo marcara un cambio filosófico.

“Iban a perder este caso”, dijo Blackman. “Si el gobierno litigara este caso y perdieran esta decisión, podría ser utilizada para impugnar otros tipos de leyes de control de armas”.

Las implicaciones

Las armas de bricolaje como The Liberator han sido apodadas “Ghost Guns” porque no tienen números de serie y no se pueden rastrear.

Wilson ha creado un sitio web donde las personas podrán descargar The Liberator y archivos digitales para un receptor inferior AR-15, una pistola completa Baretta M9 y otras armas de fuego. Los usuarios también podrán compartir sus propios diseños de pistolas, revistas y otros accesorios.

Él dice que los archivos serán un buen recurso para los constructores, a pesar de que todavía no es práctico para la mayoría de la gente imprimir en 3D la mayoría de las armas.

“Aún está fuera del alcance de ellos. Veremos cómo se desarrolla todo”, dijo Wilson. “Los planes estarán aquí cuando llegue ese momento”.

Para Wilson y sus seguidores, la capacidad de construir armas no reguladas e imposibles de rastrear hará que sea mucho más difícil, si no imposible, para los gobiernos prohibirlas.

Gardiner teme que facilitará que los terroristas y las personas que son demasiado peligrosas pasen controles de antecedentes penales para poner sus manos en las armas. “Creo que todos en Estados Unidos deberían estar aterrorizados por eso”.

El hecho de que las impresoras 3-D de gama alta sigan siendo demasiado caras para la mayoría de las personas no alivia sus preocupaciones. “Las personas que los hagan serán actores estatales o cárteles criminales bien financiados que tengan la capacidad de ejecutar ataques criminales bien organizados en los Estados Unidos y en otros lugares”, dijo.

Ella dijo que proporcionar los planes a cualquier persona en el mundo que tenga acceso a Internet es una amenaza para la seguridad nacional. El sitio web Defense Distributed proclama que “la era del arma descargable comienza formalmente”.