Incluso en un día que hace 60 ºF, la temperatura corporal de un niño pequeño puede aumentar con rapidez

El 2 de julio, un bebé de 7 semanas murió después de que lo dejaran en la camioneta de su abuela durante casi ocho horas en un día caliente de verano en Mary Esther, Florida.

La madre del chico colocó al bebé en el asiento de coche orientado hacia atrás en la camioneta después de ir a la iglesia. Pero nadie la dijo a la abuela que el bebé estaba en el vehículo, según la oficina del alguacil del Condado de Okaloosa.

Cuando la abuela se dio cuenta de que el bebé estaba en la camioneta, ya había muerto por el calor.

Lamentablemente, no es el único. Cada año, docenas de niños mueren de insolación tras ser dejados en un coche con una temperatura alta; lo más frecuente es que uno de sus padres los olviden en el asiento trasero, explican expertos en seguridad infantil.

“Es sorprendentemente común, y lo que es más importante es que es 100 por ciento prevenible”, dijo el Dr. Ben Hoffman, director del Centro de Seguridad Tom Sargent del Hospital Pediátrico Doernbecher, en Portland, Oregón. “Cualquiera es capaz de olvidarse de un niño en un coche”.

Entre 1998 y 2016, 700 niños murieron por hipertermia en un coche demasiado caliente, según la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de EE. UU.

Más de la mitad de las veces, el niño murió porque su cuidador olvidó que estaba en el vehículo y lo dejó allí, según la NHTSA.

Lo más frecuente es que esas tragedias ocurran por falta de comunicación, los despistes o un horario abarrotado, dijo Lorrie Walker, asesora de entrenamiento y técnica del grupo de defensoría Safe Kids Worldwide.

“Los padres no necesariamente lo hacen a propósito, o porque no son buenos padres”, dijo Walker. “Culparlos y decir que son gente horrible es muy fácil, pero no es verdad. Es un fracaso de las circunstancias que lleva a una muerte horrenda y terrorífica para su hijo”.

La insolación es la principal causa de muertes no relacionadas con accidentes de coche en los niños de hasta 14 años de edad, según la NHTSA.

En un 54 por ciento de los casos, el niño murió porque lo olvidaron en el coche, según las estadísticas federales. Solo un 17 por ciento de las veces los niños mueren porque un adulto los dejó en el coche de forma intencional.

“Esos son con los que en realidad tenemos muchas dificultades, porque les decimos a las personas una y otra vez que no dejen a un niño solo en un coche, ni siquiera por un minuto”, apuntó Walker.

Los coches se calientan muy rápido, incluso en condiciones que una persona podría considerar como razonablemente seguras, advirtió la NHTSA.

Por ejemplo, la insolación puede ocurrir en los días nublados o en áreas que estén a la sombra, según la agencia. El interior de un coche puede calentarse hasta 20 ºF en 10 minutos. E incluso con una temperatura exterior de 60 ºF (15.5 ºC), en el coche puede alcanzar los 110 ºF (43.3 ºC).

“La luz solar que entra por las ventanas de un coche puede convertirlo en un horno de convección”, advirtió Walker.

Bajar un poco una ventana no hace nada por aliviar la temperatura en el interior, añadió Walker.

“Abrir un poco una ventana no tiene ningún efecto”, dijo Walker. “No significa nada. No hace nada”.

Los niños son particularmente vulnerables a la insolación. Su temperatura corporal se eleva de tres a cinco veces más que la de los adultos, según la NHTSA. La insolación comienza cuando la temperatura central llega a los 104 ºF (40 ºC), y una temperatura de 107 ºF (41.7 ºC) es letal.

Muchos estados han ilegalizado dejar a los niños solos en un vehículo. En junio, tres miembros del Congreso introdujeron el Proyecto de Ley de Coches Calientes (Hot Cars Act) de 2017, que obligaría a que los coches estén equipados con un sistema que avise al conductor si queda un pasajero en el asiento trasero tras apagar el motor del coche.

“Nuestros coches ya pueden avisar a los conductores cuando dejan las llaves en el coche, la luz encendida o el maletero abierto, y nada de eso resulta letal”, dijo en un comunicado de prensa el representante Tim Ryan, D-Ohio, uno de los patrocinadores.

“No es inusual que el gobierno requiera normas de seguridad para proteger vidas. Se requiere que los coches tengan cinturones de seguridad, aperturas de emergencia en los maleteros, y cámaras traseras. Nuestra legislación nos adelantaría un paso para lograr que esa tecnología barata esté en todo coche en la carretera para ayudar a salvar las vidas de niños de todo el país”, añadió Ryan.

Ya hay dispositivos de advertencia similares disponibles, pero la mayoría de los padres no los usan porque piensan que a ellos nunca podría sucederles, comentó Walker.

Recomienda que los padres dejen algo importante en el asiento trasero con su hijo (su teléfono celular, su maletín, su bolso de gimnasio o su cartera) como incentivo adicional para abrir la puerta trasera al llegar a su destino.

Pero Hoffman dijo que esos recordatorios no siempre funcionan.

“Las personas han probado muchas cosas distintas que se ha visto que en realidad no necesariamente hacen una diferencia”, lamentó Hoffman. “En realidad no hay un sustituto a simplemente mantenerse vigilante. Los padres deben hacer todo lo que puedan para adoptar el hábito de nunca dejar a un niño solo en un coche. Si el niño nunca se dejara solo en el coche, esto nunca sucedería”.

Walker añadió que cualquiera que vea a un niño solo en un coche debe comunicarse con las autoridades de inmediato.

“Llame al 911 de inmediato. No se lo piense dos veces”, aconsejó.

FUENTES: Ben Hoffman, M.D., director, Doernbecher Children’s Hospital Tom Sargent Safety Center, Portland, Ore.; Lorrie Walker, training and technical advisor, Safe Kids Worldwide; Rep. Tim Ryan, D-Ohio.