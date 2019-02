Estarán en Phoenix el 4 de marzo en The Van Buren, presentando “Aztlán”

Gabriel Limón

Zoé, una de las bandas de rock mexicano mas aclamadas de las últimas décadas, inicio su muy anticipada gira 2019 en Estados Unidos, el pasado 13 de febrero y estará en Phoenix el próximo 4 de marzo en The Van Buren.

A éste tour único y multicultural que sólo una banda con el sonido de Zoé puede lograr, le acompañará en la mayoría de las fechas las bandas canadienses Metric y July Talk.

Durante la gira que realizaron el año pasado para conmemorar su 20 aniversario, la popular banda de rock tuvo lleno total en los escenarios en los que se presentaron en las ciudades de Los Ángeles, Anaheim, Nueva York, Chicago, Rosemont, Dallas, Houston, El Paso, Denver, San Francisco, San Diego, y Riverside.

Durante esta gira recibieron un reconocimiento por parte de YouTube por haber alcanzado más de un millón de suscriptores durante su concierto en el teatro angelino The Wiltern.

Para producir su sexto álbum titulado “Aztlán”, Zoé se inspiró en el lugar místico del nacimiento de la cultura Mexica, la que posteriormente se convertiría en la cuna del Imperio Azteca; este álbum incorpora ritmos psicodélicos, pop, indie y rock clásico en español, conjugando sonidos que exploran su identidad universal, tecnológica, conciencia social, y amor en el mundo moderno.

“El título del álbum, Aztlán, hace referencia a nuestra gente. Es una invitación para descubrir la belleza y la riqueza de nuestra cultura, y verse dentro de sí mismos para poder recuperar la dignidad y el orgullo mexicano”, expresó el vocalista de la agrupación, Larregui.

“Esta es una reflexión del pasado con la esperanza de que al reinventarnos nosotros mismos en un futuro cercano, sigamos manteniendo nuestro ‘mexicanismo’ en un mundo global. Este concepto no necesariamente tiene impacto directo en el sonido de las canciones, fue más bien conceptual”, comentó.

“Aztlán” ha recibido Disco de Oro, por la venta de más de 30 mil copias en México, y una nominación al Grammy Latino en el 2018 en la categoría de “Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo”.

El álbum ha sido difundido en ‘streaming’ más de cien millones de veces y Zoé encabezó las listas de videos musicales y descargas en el lanzamiento de su primer sencillo “Azul”, la popularidad se repitió con el lanzamiento de los sencillos “Hielo” y “No hay mal que dure”.

Además, el lanzamiento del álbum fue histórico desde el primer día, 11 de sus canciones alcanzaron el Top 200 de Spotify, siendo esta la primera vez para una banda de México, mientras que su álbum continuó por varias semanas consecutivas ocupando los primeros lugares en las principales listas de ventas físicas y digitales.