Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ. Un abogado de derecho familiar local dijo que la comunidad legal y los profesionales de la salud conductual están al borde de una cadena de asesinatos en Phoenix y Scottsdale, al menos tres de los cuales están conectados. Ella dijo que muchos de sus colegas no salieron de sus casas este fin de semana.

“La gente tiene miedo, tenemos miedo”, dijo la abogado que pidió que no revelamos su identidad. Ella dijo que hay un cierto riesgo que ella y sus compañeros toman al embarcarse en su profesión.

“El derecho de familia es un área de derecho extremadamente emocional”, dijo. “La mayoría de las veces las personas experimentan emociones intensas”.

Pero dijo que en este momento, todos están preocupados por la cadena de asesinatos en Scottsdale y Phoenix, todos dentro de 15 millas el uno del otro.

“Hay varios abogados que sé que están contratando seguridad para estar en sus oficinas”, dijo. “Están buscando oficiales fuera de servicio. Hay mucho miedo”.

La policía ha dicho que cree que las víctimas fueron específicamente atacadas y que no fueron asesinadas al azar. Pero ella dijo que ella y sus colegas no están muy convencidos.

“No creo que los abogados de derecho familiar al azar sean los objetivos aquí”, dijo. “Sin embargo, no se puede adivinar cuáles van a ser los motivos o las acciones de alguien claramente alterado”.

Ella dijo que a todos les preocupa lo que creen que es la falta de información que se les proporciona.

“No voy a dejar de trabajar. No voy a dejar de ir al tribunal o vivir mi vida de manera normal”, dijo.

Pero agregó que esto ha devastado a toda su comunidad. “Nadie sabe quién será el siguiente”, dijo.