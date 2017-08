El perdón otorgado por el presidente Trump al ex sheriff Joe Arpaio devalúa nuestro sistema judicial, sostienen.

Por Hugo Laveen

A pesar del calor sofocante, un “grupo bipartidista de abogados” se reunió el martes por la tarde para celebrar su compromiso como abogados y ciudadanos para apoyar y defender nuestro sistema judicial y el estado de Derecho.

El evento tuvo lugar como una protesta contra el perdón otorgado por el presidente Donald Trump contra el ex alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio.

Junto con la vigilia, el Proyecto de Justicia de Arizona publicó una declaración sobre el poder del presidente para perdonar y conceder clemencia.

“La semana pasada, el presidente Trump perdonó al ex alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, después de que fuera condenado por desacato al tribunal por violar intencionalmente una orden judicial anterior para detener la práctica racista de detener a los conductores latinos y arrestarlos.

“Cuando la aplicación de la ley viola la ley, específicamente cuando esa violación apunta a personas inocentes y les priva de sus derechos, las autoridades deben ser responsables”, sostienen.

“The Arizona Justice Project es la única organización en este estado dedicada a exonerar a los inocentes y corregir los casos de injusticia manifiesta.” En nombre de los clientes que han sido condenados erróneamente, hemos buscado indultos y clemencia y rara vez han sido nuestros clientes merecedores Concedida esa vindicación.

“Es preocupante ver el apoyo a un perdón como este, cuando los Gobernadores en Arizona y en todo el país se han negado a considerar indultos o clemencia, incluso para los inocentes y han hecho oídos sordos a los reclusos con condiciones médicas terminales.

“La clemencia ejecutiva se supone que es para proveer el “fail safe” en nuestro sistema de justicia criminal y ha sido el remedio largo para prevenir abortos de la justicia donde el proceso judicial se ha agotado. Los indultos en tales materias no son incorrectos. El sheriff Arpaio, un oficial de la ley, prestó juramento de respetar las restricciones vitales de la Constitución sobre sus poderes de ejecución. El fue condenado por deliberar la elección de violar esas limitaciones. Su perdón No fue un acto de clemencia o de misericordia, fue un acto de respaldo y hasta de aplausos por su abuso voluntario de poder “.