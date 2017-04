Por Hugo Laveen

Flagstaff, AZ.— Fue un sorprendente giro de los acontecimientos en el juicio del autor de los disparos en la Universidad del Norte de Arizona (NAU, por sus siglas en inglés), el miércoles, el jurado fue enviado a casa por el día, mientras que los funcionarios de la corte s discutían a un problema que ha surgido en el juicio.

Steven Jones, ex estudiante de la Universidad del Norte de Arizona, es acusado de asesinato y agresión por matar a un estudiante y herir a otros tres.

Jones sostiene que disparó su arma en defensa propia después de haber sido golpeado en la cara por personas intoxicadas durante una confrontación en octubre de 2015 cerca del campus de la universidad en Flagstaff.

El martes, las argumentaciones concluyeron y el caso pasó al jurado.

Pero el miércoles, el juez convocó una audiencia imprevista para discutir un problema que puede afectar la manera en que los jurados deciden el destino de Jones.

Se trata de una declaración hecha por la fiscalía durante los argumentos de cierre que el juez considera da a los miembros del jurado una falsa impresión acerca de cuando Jones comenzó a hacer reclamaciones de legítima defensa.

Durante los argumentos de clausura el martes, el fiscal dijo que Jones no comenzó a decir que pensaba que el grupo de estudiantes fuera del partido iba a “matarlo” hasta que se sentó con un oficial.

La defensa se opuso a eso el martes, y el juez lo dejó ir.

Pero el miércoles, el juez dijo que volvió y echó otra mirada a las transcripciones de la corte. Decidió que la declaración era engañosa, porque Jones dijo– en el fondo de un coche patrulla– que pensaba que iba a morir.

“La declaración de que no fue hasta más tarde, por supuesto, cuando tuvo una audiencia con la policía en una comisaría de policía, en el expediente, que comenzó a hablar de que estas personas estaban tratando de matarme. Hizo esa declaración minutos después de que fue arrestado y puesto en la parte trasera de un coche de patrulla “, declaró el juez Dan Slayton ante el Tribunal Superior del Condado de Coconino.

El juez envió al jurado a casa y dijo que no habrá deliberaciones hasta que este asunto se resuelva.

La fiscalía y la defensa tienen que escribir cómo piensan que el juez debe manejar este problema, pero el juez cree que esto se puede arreglar sin declarar un juicio nulo.

Todas las partes regresarán a la corte el jueves a las 9 am.