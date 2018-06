Por Hugo Laveen

Hart County, GA. Una abuela del norte de Georgia mató a un lince rabioso con sus propias manos. Ella fue atacada en su camino de entrada mientras su nieta de 5 años dormía dentro.

El incidente ocurrió en el condado de Hart, que está a unas 110 millas al noreste de Atlanta.

“¡Mi primer pensamiento hoy, fue ¡No moriré este día “, dijo Dede Phillips.

Justo momentos antes de luchar contra el gato montés el jueves pasado, Phillips puso una pegatina en la parte trasera de su nueva camioneta: “las mujeres que se comportan rara vez hacen historia”. Entró para agarrar su iPhone y tomar una fotografía de la pegatina, y con la aplicación de la cámara abierta, salió y se encontró con un lince que la estaba mirando fijamente.

Segundos después de tomar una foto, atacó.

“Tan pronto como dio el primer paso, tuve problemas y lo supe”, dijo Phillips. “Cuando llegó a [la] pole, saltó sobre mí … la agarré por los hombros y la empujé hacia atrás … y lo bajé”.

Le mordió y rompió los dedos en ambas manos y la cortó y magulló por todo su cuerpo. Con su nieta durmiendo dentro, Phillips nunca gritó.

“Empecé a orar, no la dejes ir a la puerta”, dijo Phillips.

Ella logró poner sus manos alrededor de la garganta del animal y nunca soltó.

“Y lo estrangulé hasta la muerte”, dijo Phillips.

Su hogar está en medio de campos de soja, por lo que nunca esperó encontrar un lince rojo. Las autoridades descubrieron que estaba rabioso y quemaron la sangre que quedaba en el patio delantero.

Ahora, debe recibir una serie de vacunas dolorosas y costosas para evitar que contraiga la enfermedad.

Ella cree que si no hubiera matado al animal rabioso, la habría matado.

“Si alguna vez lo hubiera dejado, habría sido yo, así que me aseguré de nunca dejarlo ir”, dijo Phillips.

El primo de Phillips ha establecido una cuenta para recaudar dinero para gastos médicos. La primera ronda de vacunas contra la rabia ya le costó $ 10,000. Si desea apoyar pulse: https://fundly.com/let-s-help-dede#gallery/1.