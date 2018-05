Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una abuela de Phoenix se convirtió en una sensación de Internet después de experimentar algún error de usuario en su nuevo teléfono inteligente.

Adrienne Gutowski recibió un teléfono inteligente de su nieta el martes, pero rápidamente se convenció de que era más una molestia que una ventaja.

“¡Apryl! ¿Por qué mi teléfono se convirtió en un espejo?” La abuela Adrienne dijo que accidentalmente grabó su reacción. “Estoy mirando mi cara y, ¡oh Dios, mira todas estas arrugas! Tienes que estar bromeando.”

En el video, la nieta de Adrienne, Apryl Gastelum, intentó explicar lo que estaba sucediendo, pero no llegaron muy lejos en el tutorial.

“Lo tienes en modo selfie, abuela”, dijo Apryl.

“¿Una selfie? ¿Qué diablos es una selfie? “Dijo Adrienne.

Varios días después, el dúo habló sobre cómo la abuela todavía no sabe cómo usar el teléfono inteligente y solo quiere que le devuelva el teléfono.

“Y no lo tengo más. Apryl lo tiró “, dijo Adrienne. “Está muy por encima de mi cabeza. Simplemente no lo entiendo”.

Los niños Gastelum, sin embargo, se divierten viendo a la abuela con el teléfono inteligente.

“Fue gracioso. Era linda. No es realmente una persona de tecnología”, dijo la nieta de Adrienne.

Si bien hay muchas cosas que no puede hacer, hay una cosa que la abuela Adrienne puede hacer con facilidad en el teléfono inteligente.

“Ella es muy buena en eliminar cosas. Cosas que no desea eliminar. No sé cuántas veces programé mi número de teléfono en su teléfono “, dijo Apryl.

El video de la abuela Adrienne se compartió miles de veces en Facebook y todavía está circulando. Ahora, la familia solo trata de lidiar con su nueva fama.

“Tengo mucha gente enviándome fotos de su abuela … Creo que muchos de ellos están teniendo las mismas dificultades con sus teléfonos”, dijo Apryl.