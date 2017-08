Manifestantes pidieron una investigación externa sobre la actuación de la policía utilizando excesiva fuerza contra la multitud, la noche de la visita de Trump.

Por Hugo Laveen

Una agitada reunión de cabildo tuvo lugar el miércoles en el Ayuntamiento de Phoenix, después que grupos de manifestantes, prácticamente tomaron el control de la reunión para denunciar las tácticas de la policía de Phoenix, usadas contra la multitud, la noche de la visita del presidente Trump.

Testimonios públicos se escucharon durante casi cinco horas, avalando una propuesta de llevar a cabo una revisión externa de la respuesta policíaca a las manifestaciones; pero el cabildo decidió no votar sobre ella.

Muchos de los que hablaron en la reunión dijeron que los agentes de la ley desplegaron gas lacrimógeno y spray pimienta, sin advertencia la semana pasada, una escalada de fuerza que consideran excesiva.

“La policía perdió el control, no nosotros”, dijo un manifestante. “No nos sentimos seguros con lo que hicieron”, dijo otro.

Con los coros y los aplausos, los manifestantes tomaron el control de la reunión del consejo de miércoles para ventilar quejas sobre la respuesta de la policía. En un momento dado, el personal de la ciudad cerró el micrófono del público para tratar de recuperar el control, pero los manifestantes seguían gritando, forzando al Consejo a cambiar la agenda sobre la marcha.

El 22 de agosto, en la noche del mitin del Presidente Trump, las horas de protesta pacífica terminaron con la policía en equipo antidisturbios usando bombas de humo, gases lacrimógenos y spray de pimienta para dispersar a la multitud después de que la policía informara que estaban siendo bombardeados con botellas de agua.

El lunes, se anunció que el gerente municipal de Phoenix, Ed Zuercher, avanzaría con planes para contratar a una firma de consultoría externa para llevar a cabo una revisión independiente de la respuesta de la policía a las protestas.

El Departamento de Policía de Phoenix está llevando a cabo su propia revisión. Esta revisión será externa además. “Simplemente sentí que era en el mejor interés de la Ciudad y el departamento de policía para tener la validación, una revisión de lo que los agentes de policía hizo el martes de una fuente objetiva, de un tercero externo”, dijo Zuercher.

Pero una serie de oradores acusaron el miércoles a la policía de usar fuerza y brutalidad excesivas y acusaron a la ciudad de tratar de encubrir el supuesto uso excesivo de la fuerza con un estudio externo que ellos temen será una farsa.

“Yo estaba protestando de manera no violenta, fui golpeado con ocho proyectiles, uno de ellos en mi cara – disparado por su departamento de policía!” -gritó un orador.

Es un tema que suscita muchas emociones. La gente se presentó en masa, llenando la sala del consejo de la ciudad y la sala de desbordamiento principal, que tienen una capacidad combinada de 451. Algunos manifestantes estaban sentados en una segunda sala de desbordamiento.

“¿Sus armas químicas que le permiten a su departamento de policía usar contra una multitud, una multitud pacífica? Oh, vamos, una o dos botellas de agua lanzadas y amenazadas?” -preguntó otro.

Más temprano en el día miércoles, el abogado de derechos civiles Rev. Jarrett Maupin celebró una conferencia de prensa en nombre de un hombre herido en la protesta frente a la manifestación de Donald Trump la semana pasada.

Maupin dice que Daireus Stokes, de 27 años, “nunca esperaba ser golpeado maliciosamente, seriamente lesionado internamente y permanentemente marcado por la policía de Phoenix”.

Más tarde Maupin también habló en la reunión del Consejo de la Ciudad de Phoenix, entregando algunos comentarios puntuales incluyendo llamar a la jefe de policía de Phoenix “vestidor negro”.

La empresa elegida por Zuercher se llama OIR Group, Inc., con sede en California. Algunos habían cuestionado esa medida porque había llevado a cabo al menos dos revisiones para el Departamento de Policía de Oxnard, California, el departamento anterior del jefe de policía de Phoenix, Jeri Williams.

“Esta llamada investigación independiente es una farsa y no vas a conseguir que aceptemos una investigación falsa de los investigadores elegidos a mano de Jeri Williams”, dijo un miembro de la comunidad durante la reunión.

Zuercher dijo que Phoenix nunca ha utilizado esa firma de consultoría específica en el pasado y reiteró que ni el departamento de policía ni el jefe tenían nada que ver con elegirlos.

Después de más de cinco horas de testimonio, Zeurcher decidió retirar su propuesta antes de que el consejo pudiera votar sobre ella.

La Comisión de Relaciones Humanas de la ciudad, un grupo de ciudadanos nombrados por el Alcalde y el Concejo Municipal, dijo que seguirá teniendo comentarios públicos sobre la respuesta de la policía en su reunión del 18 de septiembre.