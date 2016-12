Al menos 92 personas murieron. Entre los pasajeros iba el coro del Ejército Rojo.

INTERNACIONAL

Un avión militar ruso se estrelló este domingo en el mar Negro sin dejar “señales de supervivientes” entre las 92 personas a bordo, entre ellas 65 miembros del coro del Ejército Rojo que iban a celebrar Nochevieja con los soldados desplegados en Siria.

Según el ministerio de Defensa, el Tupolev Tu-154 desapareció de los radares a las 5:27 a. m. (hora local), dos minutos después de despegar del aeropuerto de la localidad balnearia de Sochi, a orillas del mar Negro, rumbo a la base aérea de Hmeimim, cerca de Latakia, en Siria.

“Se ha encontrado la zona donde se estrelló el Tu-154 (un trirreactor desarrollado en los años 60). No hay señales de supervivientes”, declaró el portavoz del ejército ruso, Igor Konanchekov, quien añadió que restos del avión fueron detectados a un kilómetro y medio de la costa y a 70 metros de profundidad.

Konanchekov dijo también que se habían recuperado 10 cadáveres y que 32 barcos, cinco helicópteros y 3.200 personas, entre ellas 80 buzos, participaban en las tareas de rescate, que incluyen la búsqueda de las cajas negras.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció un día de duelo nacional para el lunes en homenaje a las víctimas. “Se llevará a cabo una investigación minuciosa para determinar las causas de la catástrofe y se hará lo necesario para apoyar a las familias de las víctimas fallecidas”, había prometido ante la televisión pública.

Una comisión especial, dirigida por el ministro de Transportes Maxime Sokolov, fue creada inmediatamente con esta finalidad.

“Todas las causas posibles (del accidente) son examinadas”, anunció Sokolov, quien dijo que era “prematuro” hablar de una pista concreta, en particular la de un atentado terrorista, en tanto que otras fuentes señalaron a la prensa que hubo un fallo técnico o un error del piloto.

Las autoridades no han adelantado ninguna hipótesis acerca de las causas probables del accidente.

Por su parte, el ministerio de Defensa aseguró que las búsquedas e investigaciones continuarán “24 horas sobre 24”, gracias a potentes reflectores instalados en barcos y en la costa.

Según los servicios rusos a cargo de la investigación, el aparato hizo escala en Sochi para abastecerse de combustible.

Según la lista de pasajeros publicada por el ministerio de Defensa, el avión transportaba a 65 miembros del Ensamble Aleksándrov, conocido por sus giras en el extranjero bajo el nombre de Coro del Ejército Rojo. Entre ellos su director, Valeri Khakhilov.

Iban a Siria para celebrar Nochevieja con los soldados rusos desplegados en el país desde septiembre del 2015 en apoyo al régimen del presidente sirio, Bashar al Asad, aliado de Rusia desde hace tiempo.

“El Ensamble Aleksándrov es la tarjeta de presentación de Rusia”, comentó el célebre pianista ruso Denis Matsuev, citado por la agencia ‘Ria Novosti’.

En el aparato también viajaban nueve periodistas de las cadenas de televisión Pervy Kanal, NTV y Zvezda, dos altos cargos civiles y la responsable de una organización caritativa muy conocida en Rusia, Elizavéta Glinka.

Esta última, conocida como ‘doctora Liza’, llevaba medicamentos para el hospital universitario de Latakia, precisó el director del Consejo de los Derechos Humanos (dependiente del Kremlin), Mijaíl Fedotov, citado por Interfax. “Todos la amaban”, dijo.

El aparato, que volaba desde hacía 33 años, fue reparado por última vez en diciembre del 2014 y revisado en septiembre pasado.

En Rusia se abrió una investigación penal para determinar si el avión se estrelló por incumplir las normas de seguridad aérea, informó el comité de investigación ruso.