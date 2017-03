Por Hugo Laveen

Un accidente que causó que un SUV chocara con un vehículo autodirigido de Uber se en un suburbio de Phoenix sirve como un recordatorio de los desafíos que rodean a los vehículos autodirigidos en Arizona, un estado que ha atraído a la compañía prometiendo una regulación gubernamental mínima.

El accidente ocurrido el viernes por la noche fue originado por un SUV que se acercaba a la izquierda, frente al vehículo Uber, que transportaba a dos pilotos de prueba y a ningún pasajero. No hubo lesiones graves y el conductor del otro coche fue citado por una violación en movimiento. Pero las imágenes del Volvo que chocó con el vehículo de Uber volcado sobre su costado, circuló fuertemente en las redes sociales.

Uber respondió suspendiendo brevemente sus automóviles autodirigidos en sus tres lugares de prueba -Arizona, San Francisco y Pittsburgh- mientras investigaba el accidente.

El programa de automóviles autodirigidos de Uber se está desarrollando en medio de preguntas sobre cuánta regulación gubernamental debe soportar en temas como accidentes, seguros e informes de casos en los que la persona detrás del volante en los coches de prueba necesita tomar el control del vehículo.

El lanzamiento en San Francisco sufrió una débil implementación en diciembre en California, que culminó en un enfrentamiento entre Uber y los reguladores estatales que querían más transparencia y reportes.

El gobernador de Arizona Doug Ducey aprovechó la oportunidad y usó regulaciones laxas para atraer a Uber, que decidió enviar más de una docena de SUVs a área metropolitana de Phoenix. “California tal vez no te quiera, pero Arizona lo hace”, dijo Ducey, quien tomó el primer paseo como pasajero en los autos de Uber el mes pasado.

El portavoz de Uber Taylor Patterson dijo que la compañía está operando más de una docena de los 21 vehículos que se ha registrado en Arizona. Algunos recogen pasajeros.

En Arizona, las compañías como Uber sólo necesitan llevar pólizas de seguro de responsabilidad mínima para operar automóviles autodirigidos. Ellos no están obligados a rastrear accidentes como el que ocurrió en Tempe el viernes o reportar cualquier información al estado.

Esto significa que los automóviles de prueba autodirigidos son esencialmente tratados como todos los demás coches en la carretera.

El portavoz de Ducey, Daniel Scarpinato, dijo en una entrevista el 3 de marzo que los autos son seguros y que hay suficiente supervisión bajo las reglas existentes del automóvil. “Hay un conductor en el coche”, dijo. “La supervisión estatal es: No hay automóviles sin conductores en ellos”.

John Simpson, del grupo de defensa Consumer Watchdog, con sede en California, dijo que Ducey ha abandonado su responsabilidad de proteger al público en el caso de Uber.

“Es una responsabilidad fundamental de un gobernador de un estado para asegurarse de que cuando las empresas están utilizando las carreteras públicas del estado como sus propios laboratorios privados, que hay alguna obligación de proteger la seguridad pública”, dijo Simpson. “No hay reglas en Arizona.”

En marzo, Uber obtuvo permisos para que dos de sus Volvo SUVS volviesen a las calles de San Francisco. Las reglas de California para vehículos autónomos requieren una póliza de seguro de $5 millones, y las compañías deben reportar accidentes al estado dentro de 10 días y publicar una cuenta anual que documenta cuántas veces los conductores de la prueba tenían que asumir el control.

Además, a diferencia de Arizona y Pennsylvania, los pasajeros no están autorizados a viajar en vehículos autónomos en California.

Ducey no cree que las pruebas de conducción automotriz necesiten regulaciones adicionales porque los conductores pueden asumir el control si algo sale mal, pero su oficina dijo el lunes después del accidente que “la seguridad pública sigue siendo nuestra máxima prioridad y continuaremos monitoreando la situación de cerca”.

Kevin Biesty, subdirector de política del Departamento de Transporte de Arizona, dijo que el estado podría establecer un sistema para monitorear los reportes de accidentes policiales locales que involucran automóviles autodirigidos, pero optó por no hacerlo. “En este punto no vemos un problema si los vehículos están siendo operados con seguridad – serán responsables de cualquier problema que surjan, al igual que cualquier conductor”, dijo Biesty.

Los SUV de Uber han estado trabajando alrededor de Phoenix y Tempe por más de tres meses, y la policía en ambas ciudades dijo que no sabía de ningún accidente antes del viernes.

Otras compañías que prueban automóviles autodirigidos en Arizona incluyen a Waymo, una empresa derivada de Google y General Motors. Intel tiene una flota de auto-conducción de coches que están siendo probados, aunque no se utilizan en modo autónomo en las calles de la ciudad, dijo la portavoz de la empresa, Danielle Mann.

No hay datos del estado de Arizona que muestren en cuántos accidentes los automóviles pueden haber sido causados o haber estado involucrados.

La policía del suburbio Chandler dijo que los automóviles de Google han estado en al menos cuatro accidentes en los últimos tres años. Ninguno de los coches GM ha estado involucrado en accidentes, dijo Kevin Kelly, portavoz de la compañía para proyectos de tecnología avanzada.

El reciente accidente de Uber se produce en medio de una serie de problemas de relaciones públicas en la compañía, incluyendo un levantamiento de sus filas ejecutivas y acusaciones de que rutinariamente ignora el acoso sexual.

El New York Times también reveló el uso de la compañía del programa “Greyball”, que ayudó a Uber a identificar a agentes de la ley que pueden estar tratando de capturarla operando ilegalmente en algunos lugares. El jefe de seguridad de la compañía, Joe Sullivan, prometió que Uber ya no usaría el programa.