Por Hugo Laveen

Gila Bend, AZ.— El Departamento de Seguridad Pública está en la escena de un volcamiento de vehículo comercial en la Ruta Estatal 85 cerca de Gila Bend, en el que falleció una persona.

Comenzó con un choque de dos vehículos, al impactarse un automóvil y un camión. Un tercer vehículo, un camión semi-remolque fue golpeado por uno de ellos, se salió de la cinta asfáltica y se volcó sobre un costado, causando la muerte de su conductor.

El sentido rumbo sur de la autopista fue bloqueado en el poste 23 justo al norte de Gila Bend. Se aconsejaba a los conductores que se desviaran hacia la carretera Woods hasta la carretera Old 80 y luego de vuelta a los 85.

Los carriles hacia el norte no fueron afectados.

Los conductores de los vehículos involucrados en el accidente inicial estaban siendo probados por posible DUI, pero en este punto, no está claro si el deterioro fue un factor.

La ruta 85 del estado es una carretera larga de casi 130 millas que funciona entre la carretera interestatal 10 en Buckeye y la frontera entre los EEUU y México cerca de Lukeville. Se cruza con la Interestatal 8 en Gila Bend, que es donde ocurrió este accidente.