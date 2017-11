Los accidentes de motocicleta son mucho más costosos que los accidentes de coche, tanto en términos de vidas perdidas como de gastos médicos, muestra un estudio reciente.

Unos investigadores canadienses encontraron que la tasa de mortalidad por los accidentes de motocicleta era cinco veces más alta que la de los accidentes de coche, y que la tasa de lesiones graves era 10 veces más alta. Esto conllevó un costo seis veces más grande en el sistema de atención de la salud.

Aunque los hallazgos surgen de un análisis de accidentes de tráfico en la provincia canadiense de Ontario, los investigadores dijeron que es probable que se observaran patrones similares en otros lugares.

Uno de los motivos es que las motocicletas son inherentemente más riesgosas porque carecen de las protecciones que los coches ofrecen.

“Está claro que ir en motocicleta es mucho más peligroso que ir en coche”, dijo el investigador líder, el Dr. Daniel Pincus.

Pero el estudio no plantea que se deben sacar las motocicletas de la carretera.

“Muchas personas disfrutan al ir en motocicleta, así que no estamos diciendo que la respuesta es prohibirles que lo hagan”, comentó Pincus, que trabaja en el Instituto de Ciencias Clínicas Evaluativas, en Toronto.

Simplemente se debería hacer que ir en motocicleta sea más seguro.

Kara Macek, vocera de la Asociación de Seguridad Vial de los Gobernadores (Governors Highway Safety Association, GHSA), se mostró de acuerdo.

Unas leyes universales sobre los cascos es una forma, planteó. En Estados Unidos, solo más o menos la mitad de los estados requieren cascos para los motociclistas, según la GHSA.

“Simplemente decirle a la gente que use cascos no es suficiente”, señaló Macek. “De verdad hay que respaldarlo con la fuerza de la ley”.

El uso del alcohol es otro problema. De todos los motociclistas de EE. UU. que se mataron en accidentes en 2015, un 27 por ciento estaban embriagados, según la GHSA.

Los motociclistas pueden tomar algunos pasos sencillos para reducir sus riesgos. “Use un casco, obedezca los límites de velocidad y no consuma alcohol”, aconsejó Macek.

“Pero eso no quiere decir que la tecnología (el vehículo en sí) no pueda mejorarse”, añadió.

La seguridad de los coches ha mejorado mucho con los años, anotó Macek, con cinturones de seguridad, airbags y una mayor integridad estructural que ahora ofrecen a los pasajeros mucha más protección que hace unas décadas.

La naturaleza de ir en motocicleta (o en bicicleta) implica que la gente es más vulnerable en un choque, dijo, pero ciertas medidas de seguridad (como los sistemas de antibloqueo de frenos) son posibles.

Macek también se mostró de acuerdo en que los patrones que se encontraron en este estudio aparecerían en otros lugares. De hecho, según la GHSA, los datos de EE. UU. muestran que por cada milla (1.6 km) conducida, los motociclistas tienen una tasa de mortalidad que es 26 veces más alta que la de los pasajeros de vehículos.

Los hallazgos, que aparecen en la edición del 20 de noviembre de la revista CMAJ, se basaron en más de 300,000 adultos de Ontario que fueron hospitalizados tras un accidente de coche o de motocicleta entre 2007 y 2013.

Los investigadores encontraron que, en general, la tasa de mortalidad era casi cinco veces más alta entre los motociclistas. Cada año, hubo 14 muertes por cada 100,000 motocicletas registradas en la provincia, frente a tres muertes por cada 100,000 coches registrados.

De forma similar, las personas que tuvieron accidentes de motocicletas sufrieron 10 veces más lesiones graves, con una tasa anual de 125 por cada 100,000 motocicletas, frente a 12 por cada 100,000 coches.

En cuanto a los costos médicos relacionados, los accidentes de motocicleta resultaron, en promedio, en un costo casi del doble que los accidentes de coche. Al incluir las tasas de lesión, los investigadores estimaron que cada motocicleta registrada en Ontario cuesta al sistema de atención de la salud seis veces más que cada coche registrado.

El sufrimiento humano es el principal problema, según Pincus. “Algunos de los que trabajamos en este estudio tenemos experiencia en el tratamiento de los pacientes de accidentes de motocicletas, y hemos visto algunas lesiones malas”, afirmó.

Pero resaltar los costos de la atención de la salud podría ofrecer cierta motivación añadida para mejorar la seguridad de las motocicletas, anotó.

