Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una mujer acusada de enviar 65,000 mensajes de texto a un hombre de Paradise Valley intentó explicar sus acciones en una entrevista en la cárcel el jueves.

“Lo amo”, dijo ella.

La policía dice que Jacqueline Clair Ades de Phoenix, de 31 años conoció a la víctima en línea y tuvo una cita con él antes de que ella comenzara a enviarle miles de mensajes de texto, irrumpió en su casa y se presentó en su lugar de trabajo alegando ser su esposa.

“Sentí que conocí a mi alma gemela y pensé que haríamos lo mismo que todos los demás y nos casaríamos y todo estaría bien”, dijo Ades.

Durante su entrevista en la cárcel el jueves, le preguntaron a Ades por qué le envió tantos textos a la víctima.

“Porque me hizo descubrir toda mi información”, dijo. “Amarlo desinteresadamente trajo su información. Porque todos solo quieren tomarla”.

Pero si solo das y no dejas de hacerlo, de repente recibirás mucho”.

La policía dice que algunos de los mensajes que Ades envió a la víctima fueron amenazantes, e incluyeron:

“No intentes nunca dejarme … Te mataré … ¡No quiero ser un asesino!”

“Espero que mueras … tu judío podrido y sucio”.

“Soy como el nuevo Hitler … el hombre era un genio”.

“Usaría tu fascia en la parte superior de tu cráneo en tus manos y pies”.

“Oh, lo que haría con tu sangre … me gustaría bañarme en eso”.

Durante sus entrevistas, Ades respondería una pregunta o dos, y luego desviaría la siguiente.

Ella cambió de un tema a otro, divagando acerca de Einstein, el Mar Muerto, la carta natal de Jesús y el simbolismo de las marcas en un billete de un dólar.

En un momento, le dijo a un periodista: “No quiero hablar de eso. Tienes energía negativa”. A Ades se le preguntó directamente, “¿Estás loca?” “No”, respondió ella. “Soy la persona que descubrió el amor”.

Cuando se enfrentó al hecho de que 65,000 mensajes de texto parecían más amenazantes que amorosos, ella respondió: “Cuando encuentras el amor, todo no es perfecto. Lo amo”.

Le preguntaron si ahora dejaría sola a la víctima.

“Si él quiere que lo haga”, dijo ella. Si [Víctima] quiere que vaya a la cárcel, debería ir a la cárcel “.

Luego dijo: “Es la persona más mezquina que he conocido”. Pero en el siguiente aliento, dijo: “Es mi alma gemela”.

Cuando se le preguntó por qué decidió hablar con los periodistas, Ades dijo: “Tengo que compartir el mensaje de amor. Todos deben amarse unos a otros”.

Ades fue arrestado el martes 8 de mayo.

Fue ingresada en la cárcel de la Cuarta Avenida bajo cargos de amenazas, acoso, hostigamiento y falta de comparecencia.

Ades comparecerá en la corte el 15 de mayo. Está retenida sin fianza.