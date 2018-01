Consideran que el presidente violó los términos de uso de la red social al proferir una amenaza.

Nacional

Un grupo de activistas organizó una protesta en la sede de Twitter en San Francisco para criticar que la compañía tecnológica no haya eliminado la cuenta en esta red social del presidente de EE.UU., Donald Trump, tras sus recientes y polémicos mensajes dirigidos a Korea del Norte.

“Kim Jong-un ha dicho que el botón nuclear está siempre en su escritorio. ¿Podría alguien de su hambriento y mermado régimen decirle que yo también tengo un botón nuclear, pero que el mío es mucho más grande y más poderoso que el suyo, y que funciona?”, escribió Trump.

Como respuesta, el grupo Resistance SF proyectó en la fachada de la sede de Twitter en San Francisco varias consignas arremetiendo contra los responsables de la compañía tecnológica por no tomar medidas contra el perfil de Trump ya que, en su opinión, el presidente de EE.UU. violó los términos de uso de la red social al proferir una amenaza.

En las últimas horas, Resistance SF compartió en su página de Facebook imágenes de su acción reivindicativa en las que se veían mensajes como “Trump o Jack se deben ir”, en referencia al consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey.

También proyectaron, entre otras, las frases “Jack es cómplice” o “Sé un héroe: expulsa a Trump”. Fuentes de Twitter aseguraron hoy al medio especializado Mashable que el mensaje de Trump no violó sus términos de servicio.