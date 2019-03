Fuerte acusación de la nueva secretaria de Estado de Arizona contra su predecesora

Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- La ex secretaria de Estado Michele Reagan y sus funcionarios eliminaron los registros públicos antes de dejar el cargo en enero, dijo la nueva secretaria de estado, Katie Hobbs.

Hobbs, un demócrata, alertó a los abogados estatales sobre el tema el 14 de febrero. El descubrimiento surgió mientras el personal de Hobbs intentaba satisfacer una solicitud de registros públicos, escribió en un correo electrónico al Fiscal General Adjunto Todd Lawson y a Beau Roysden, jefe de Apelaciones y División de Litigios Constitucionales.

“Nos llamó la atención que los correos electrónicos fueron eliminados por la secretaria anterior y varios miembros del personal ejecutivo antes de dejar el cargo”, escribió Hobbs el 14 de febrero. “No estoy seguro si esto debería ir a la división civil o penal, pero quería estar seguro” Para llamar la atención sobre esto. Estamos encantados de proporcionar más detalles que serían útiles “.

Es un delito grave de Clase 4 que los funcionarios destruyan a sabiendas los registros públicos en Arizona.

Hobbs y el personal intentaban cumplir con una solicitud de registros públicos presentada por Arizona Mirror, que buscaba una comunicación electrónica y escrita entre Reagan, su director de elecciones, Eric Spencer y el secretario de estado adjunto Lee Miller entre octubre y noviembre de 2018.

Reagan, una republicana, dijo que no tenía ni idea de a qué se refería Hobbs, y que no había eliminado o destruido correos electrónicos intencionalmente. Mientras que regularmente eliminaba los correos electrónicos de su bandeja de entrada, Reagan dijo que todos deberían tener una copia de seguridad independientemente.

“Que yo sepa, no pudimos eliminar algo para siempre”, dijo. “No sé si alguien hizo algo malo, pero no fue en mi dirección”.

Miller dijo que era un procedimiento estándar para permitir que la TI busque correos electrónicos que fueran relevantes para las solicitudes de registros públicos: “Cada solicitud de registros que recibimos durante la administración de Reagan enviamos al departamento de TI y recopilaron la información pertinente directamente de los servidores. Lo que puede o no haber estado en el escritorio de cualquier usuario en particular nunca fue relevante “.

Spencer dijo que dejó todos sus registros intactos en su último día en la oficina de la secretaria de estado el 28 de diciembre.

“Esto es nuevo para mí. No eliminé un solo correo electrónico “, dijo Spencer. “Solo puedo imaginar que deben referirse a una bandeja de entrada distinta a la mía”.

Pie de Foto

La ex Secretaria de Estado de Arizona Michelle Reagan.