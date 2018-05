Por Hugo Laveen

Los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin actualmente están investigando la muerte de un niño de un año en el que la madre del niño fue arrestada y acusada de abuso infantil agravado.

Según el sheriff Mack, en la tarde del 24 de mayo, los agentes respondieron a una llamada en Robertsdale de un “niño de 1 año hallado fallecido en un remolque tipo vehículo recreativo en Patterson Road, cerca de la comunidad de Styx River”.

Los agentes encontraron a Violet Rice, de 13 meses, en una pequeña silla en el piso de la casa rodante. Ella fue declarada muerta en la escena.

Otros dos niños también estaban en el vehículo con el niño fallecido. Fueron identificados como hermanos de 3 y 6 años.

Según el sheriff Mack, al concluir la investigación, la madre de Violet, Jordan Rice, de 27 años, fue acusada de abuso infantil agravado y arrestada.

Los otros dos niños en la escena fueron puestos bajo custodia por la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin y entregados al Departamento de Recursos Humanos de Alabama.

“Debido a los elementos de la escena, estamos tratando este caso como una situación de tipo abusivo”, dijo Mack. “En 33 años de aplicación de la ley, esta es una de las muertes infantiles más horribles que he visto personalmente”.

El cargo al que se enfrenta Rice es un delito grave de Clase A, que se define como el maltrato deliberado de un niño en más de una ocasión. DA Bob Wilters dice que este parece ser el cargo apropiado.

“Una vez que hayamos terminado con la investigación, el caso será presentado a un gran jurado y ellos determinarán si esos cargos son apropiados o no y si hay suficiente evidencia para procesar”, dijo Wilters.

Los cargos podrían actualizarse antes de esa fecha. Actualmente, nadie está acusado de la muerte del niño porque la autopsia no se ha completado.