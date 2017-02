Por Hugo Laveen

Un hombre sospechoso de matar a su ex-esposa en Phoenix mientras sus dos hijos estaban presentes estaba envuelto en un divorcio acrimonioso en el que fue acusado de violencia doméstica y expresó su preocupación por huir a México con sus hijos.

Josiah English III, de 40 años, fue arrestado bajo sospecha de asesinato en primer grado y agresión agravada por la muerte de Blanca Gutiérrez Calzoncit, de 35 años de edad. Su fianza se fijó en $1 millón de dólares.

Las autoridades dicen que English disparó a Gutiérrez-Calzoncit cuando estaba poniendo a los niños en su automóvil mientras estaba en un estacionamiento frente a un apartamento. Los niños resultaron ilesos, pero una bala golpeó una puerta del coche cerca de donde el niño más pequeño fue abrochado.

El fiscal Robert Beardsley dijo que English estaba envuelto en una disputa de custodia con su ex esposa y se mostró enojado en una audiencia el lunes, durante la cual se preguntó a un juez si Gutiérrez-Calzoncit podría viajar a México con sus hijos.

El tiroteo también ocurrió el mismo día que la Corte de Apelaciones de Arizona falló contra English en su apelación del caso de divorcio contra Gutiérrez-Calzoncit. El tribunal envió un correo electrónico a English informándole de la decisión, pero no recibió el aviso hasta el miércoles.

Lindsay Abramson, una abogada que representa a English, dijo que no iba a comentar sobre las acusaciones en la primera comparecencia en su caso criminal. “No estamos aquí para un juicio”, dijo Abramson.

Un testigo reportó haber visto una Ford Expedición salir de la escena del crimen. Beardsley dijo que English alquiló una Ford Expedition el lunes y la devolvió cuatro horas después del tiroteo.

La corte de apelaciones confirmó las sentencias que otorgaron a Gutierrez-Calzoncit el único poder de decisión legal para los niños y otorgaron tiempo de crianza a English.

La Corte de Apelaciones también respaldó una sentencia que exigía que English, que no es un abogado, se representara a sí mismo en el caso de divorcio, a pagar $22,000 en honorarios de abogados por presentar documentos judiciales superficialmente plausibles pero realmente erróneos.

La corte inferior había encontrado que English había abusado verbalmente y golpeado a Gutiérrez-Calzoncit en la nariz. English dijo que las demandas de violencia doméstica fueron fabricadas por Gutiérrez-Calzoncit y la acusó de negarle el acceso a sus hijos.

Anteriormente en su caso de divorcio, English alegó que Gutiérrez-Calzoncit estaba en riesgo de huir de los Estados Unidos porque era ciudadana mexicana y había visitado la embajada mexicana.

También había pedido sin éxito una orden para prohibir a Gutiérrez-Calzoncit llevar a los niños a México. Anteriormente en el caso del divorcio, Gutiérrez-Calzoncit había negado que quería dejar el país con sus hijos.

El juez de primera instancia concluyó que English y Gutiérrez-Calzoncit necesitaban consejería de salud mental y clases de crianza.

La corte de apelaciones dijo que Gutiérrez-Calzoncit asistió a terapia de grupo y clases de crianza en un refugio de violencia doméstica. English sostuvo que no había evidencia de que necesitaba consejería.

Un relato policial de las acusaciones contra English fue sellado por el juez de la Corte Superior Samuel Myers a petición de los fiscales.