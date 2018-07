Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un hombre de 63 años fue golpeado en la cara y la cabeza, hasta la muerte, con un bate de béisbol por su hijo después de un altercado a principios de junio.

Los documentos de la corte señalan que Rickie Hammon Jr., de 42 años, fue visto involucrado en un altercado con su padre, Rickie Hammon Sr., de 63 años, en y alrededor de su apartamento cerca de la 19 Avenida y Cactus Road el 2 de junio.

Después del altercado, Hammon Jr. llamó a su novia diciendo que su padre no estaba respirando y huyó del departamento. Hammon Jr. también llamó a su madre, diciéndole que había tenido una pelea con su padre y que iría a la cárcel.

Documentos de la corte indican que la hermana de Hammon Jr. vio a su padre a través de la ventana tendido en el sofá que no respondía con la cara ensangrentada después de ser llamada al departamento para un control de bienestar en el altercado.

Poco después, llegaron los paramédicos y declararon que Hammon Sr. había fallecido.

Hammon Jr. fue arrestado por la policía frente al complejo de apartamentos. Documentos de la corte dicen que dijo a los oficiales que había matado a su padre.

Fue transportado a la Jefatura de Policía de Phoenix y fue entrevistado por los investigadores. Durante la entrevista, documentos de la corte dicen que Hammon Jr. dijo a los investigadores que golpeó a su padre varias veces y lo golpeó con un bate de béisbol, luego huyó del departamento dejando a su padre con lesiones que amenazaron su vida.

Hammon Sr. tuvo lesiones consistentes con ser golpeado varias veces en su cara y ser golpeado en la cabeza con un bate de béisbol.

Hammon Jr. está siendo acusado de asesinato en segundo grado con una fianza de $500,000. No está claro si tiene un abogado en este momento.