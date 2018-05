Por Hugo Laveen

Oro Valley, AZ. Un ex empleado del Gaslight Music Hall en Oro Valley enfrenta múltiples cargos por delitos graves luego de que las autoridades informaran que él instaló una cámara oculta en el vestidor de las mujeres.

“Recibimos un informe el martes que la gerencia encontró algunas tarjetas SD”, explicó la sargento de la policía de Oro Valley, Carmen Trevizo. “Cuando los abrieron, descubrieron que había imágenes de sus propios empleados en uno de sus camerinos”.

Ese mismo día, OVPD emitió una orden de registro y arrestó a Kalan Kirk Hively, de 33 años.

“En realidad estaba en las imágenes configurando las cámaras, para que pudieras ver su rostro”, dijo Trevizo.

Las autoridades creen que todas las imágenes son recientes y que han identificado cinco víctimas. Es posible que haya más.

“Es una verdadera violación porque quieres sentirte seguro”, dijo Trevizo. “Este es un compañero de trabajo. Estás en lo que crees que es un lugar privado y alguien se aprovecha de eso “.

La gerencia en el popular lugar emitió la siguiente declaración a News 4 de Tucson a raíz del arresto:

“Estamos conmocionados y entristecidos por las acusaciones sobre nuestro ex empleado, Kalan Hively. En primer lugar, somos una familia. Y cuando alguien en nuestra familia es herido o lastimado, nos duele a todos. Estamos aquí para apoyar y ayudar a nuestros empleados a través de esto. Me gustaría agradecer al Departamento de Policía de Oro Valley por su respuesta profesional e inmediata, incluido el Detective Sánchez, que ha sido profesional, minucioso y compasivo a lo largo de todo este proceso. Tenemos una política de acoso sexual muy completa y sin tolerancia que el Sr. Hively firmó al contratar y está firmada por todos nuestros empleados. Tras la notificación del Detective Sánchez, el Sr. Hively fue despedido inmediatamente y se emitió una orden de no traspasar. En ningún momento, ninguno de nuestros clientes estuvo en peligro y hemos tomado medidas para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder en el futuro. Esperamos que se haga justicia. Debido a la investigación en curso, eso es todo lo que puedo decir en este momento “.

Si crees que puedes ser una víctima, se te pide que te comuniques con OVPD al 520-229-4900.