Por Hugo Laveen

Un conductor de un autobús escolar con un historial de suspensiones de licencia de conducir causó un accidente fatal en una carretera de Nueva Jersey la semana pasada al cruzar tres carriles de tráfico en un aparente intento de hacer un giro en U ilegal, según un denuncia criminal lanzada el jueves.

Las autoridades acusaron a Hudy Muldrow Sr., de 77 años, de homicidio vehicular, también conocido como muerte en auto, por la muerte de la estudiante de 10 años Miranda Vargas y la maestra de 51 años Jennifer Williamson. Más de 40 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, en el choque del 17 de mayo entre el autobús y un camión de basura.

El autobús fue uno de los tres que transportaban a estudiantes y maestros de una escuela secundaria en Paramus en una excursión a un sitio histórico en el oeste de Nueva Jersey, a unos 30 kilómetros de distancia.

De acuerdo con los registros estatales de vehículos de motor, Muldrow tuvo su licencia suspendida 14 veces entre 1975 y 2017, principalmente por razones administrativas. La suspensión de licencia más reciente fue en diciembre por no pagar las multas de estacionamiento. También tuvo ocho infracciones de velocidad entre 1975 y 2001.

En el momento del accidente, Muldrow tenía privilegios de manejo válidos, una licencia de conducir comercial válida y un endoso de autobús escolar válido, según la Comisión de Vehículos Motorizados. Obtuvo su licencia de conducir comercial en 2012 y el endoso de su autobús escolar en 2013. El endoso de autobús requiere que los conductores pasen una verificación de antecedentes, una prueba de manejo y una prueba escrita.

En los últimos 10 años, Muldrow ha tenido tres infracciones de tránsito, por no usar el cinturón de seguridad, conducir sin cuidado y dar un giro incorrecto. Ninguno provocó accidentes ni suspensiones, según los registros de la Comisión de Vehículos Motorizados.

No hubo infracciones de conducir ebrio en el registro de Muldrow.

El día del accidente, Muldrow se perdió un turno y luego se fusionó con la carretera interestatal 80 en Mount Olive, según una declaración jurada presentada por la policía estatal de Nueva Jersey. Rápidamente cruzó tres carriles hacia un descanso en la mediana reservada para los vehículos de emergencia para intentar un cambio de sentido ilegal “, dice la declaración jurada.

Muldrow “ignoró el signo marcado de No girar” y giró su autobús “hacia la izquierda en un intento aparente de obtener acceso a un punto de acceso de uso oficial”, según el documento.

Agrega que Muldrow giró su autobús “de modo que se posicionó en una dirección casi perpendicular en relación con los carriles de viaje” en la I-80 con dirección oeste.

El choque, a unos 45 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York, cortó el autobús de su distancia entre ejes y aplastó la parte delantera del camión de basura.

La policía estatal dijo que Muldrow sería detenido el jueves. Se esperaba que hiciera una aparición inicial en el tribunal el viernes.

No se supo de inmediato si Muldrow había contratado a un abogado.