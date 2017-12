Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Los resultados de un kit de agresión sexual no probado previamente desde 2005, han llevado a la acusación formal de un hombre ahora de 28 años de edad en relación con un delito de violación en cadena cometido durante un período de cuatro años.

Un gran jurado del condado de Maricopa acusó formalmente a Michael Paladino de seis cargos de agresión sexual en casos desde 2003 hasta 2006. Los fiscales fueron notificados en abril de que el kit de 2005 reveló ADN que combina con Paladino.

“Muchas de las víctimas eran menores de edad en el momento en que ocurrieron los ataques”, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa el lunes.

Paladino mismo habría estado en la mitad de su adolescencia.

“Los tribunales de menores ya no tienen jurisdicción sobre un acusado después de la edad de 18 años”, dijo la vocera de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa, Amanda Jacinto. “Dada su edad actual, se lo acusa como adulto”.

Cuando la policía arrestó a Paladino por una ofensa de manejo no relacionado el 29 de noviembre, los investigadores lo interrogaron sobre las agresiones sexuales. Él negó cualquier participación.

La Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa llevó su evidencia a un gran jurado. “Ahora tenemos los hallazgos de investigación necesarios para poder seguir adelante con los cargos criminales y responsabilizar a este acusado de sus acciones”, dijo en un comunicado de prensa Bill Montgomery, fiscal del condado de Maricopa. “Esta es la séptima acusación de nuestra oficina donde las pruebas han identificado a un sospechoso en un caso de agresión sexual sin resolver”.

El kit de agresión sexual que llevó a la acusación de Paladino es uno de los miles que languidecen durante años en taquillas de evidencia en todo el estado. Ese problema es nacional. “Se estima que hay cientos de miles de kits de violación no probados en todo Estados Unidos”, según EndTheBacklog.org.

En marzo, justo un mes antes de que MCAO se enterara del kit que combina el ADN de Paladino, el gobernador Doug Ducey firmó una ley que ordena que los kit de violación sean probados de manera oportuna.

El tema de los kits de violación no probados ha estado en la agenda de Ducey, tanto que formó un equipo especial en enero de 2016 para manejar la acumulación.

En cuestión de meses, todas las agencias de aplicación de la ley en el estado estaban buscando activamente kits de agresión sexual no probados. En junio de 2016, había al menos 4,000 de estos equipos, solo en el condado de Maricopa.

Una portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa dijo que Paladino está bajo custodia y debe regresar al tribunal el 29 de enero.